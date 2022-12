Marcus Rashford, Diogo Dalot, Fred et Luke Shaw signent pour un an de plus à Manchester United

Erik Ten Hag, le coach de l'équipe, a officialisé cela dans une interview au média du club, ajoutant qu'il était "heureux parce que l'équipe va dans la bonne direction et ces joueurs [ont] une contribution massive dans cette direction. Nous voulons nous développer, nous voulons soutenir ces joueurs et nous voulons qu'ils restent dans notre processus. C'est pourquoi nous avons pris ces décisions, je suis sûr que ce sont les bonnes décisions. Nous voulons construire une équipe pour l'avenir, donc pour de plus longues années, et ces joueurs doivent en faire partie."