Les grandes interrogations avant la première de Mazzù

La surprise Marcq

Cela permettra peut-être de régler la question une bonne fois pour toutes. Les nostalgiques du 4-4-2 de Mazzù peuvent pour l’instant enterrer leurs espoirs d’un retour à ce schéma tactique. Charleroi évoluera avec une charnière centrale à trois têtes comme sous Edward Still. Comme Mazzù l’a fait à Anderlecht.

Le coach a par contre innové dans la composition du cœur de la défense. Au vu de la quantité des défenseurs centraux que regorge l’effectif, son prédécesseur avait utilisé pléthore d’associations, contraint aussi par les blessures qui avaient frappé ce secteur.

En quatre semaines, le nouvel entraîneur des Sambriens a réalisé une bonne trouvaille en faisant reculer Damien Marcq d’un cran. Une réussite lors des matchs amicaux. "J’essaie de voir si la maturité et l’expérience peuvent nous apporter plus. Il est solide dans l’engagement et dans les duels aériens. C’est une possibilité en plus", se satisfait Mazzù.

À ses côtés, Boukamir incarne la révélation de l’intersaison tant il a marqué des points lors du stage. Avec son vécu, Bager part avec une longueur d’avance pour compléter le trio en attendant les retours de blessure de Van Cleemput et de Knezevic.

Koffi ou Patron comme numéro 1 ?

Ça ne coulait pas de source. S’il était revenu dans les buts après avoir été écarté par Still, la place de titulaire n’était pas garantie pour Koffi. Les deux gardiens sont partis sur la même ligne de départ lors de l’intronisation de Mazzù.

Les matchs amicaux l’ont prouvé. Contrairement au reste de l’équipe, le Burkinabé et le Français ont reçu un temps de jeu égal. De quoi permettre au nouveau staff d’établir un choix. "Il y aura une hiérarchie. Elle est décidée. Avant de vous parler de ça, je vais leur en parler à eux."

Ce sera bien Koffi qui sera titularisé. Le " Chat " a marqué des points tandis que Patron s’est laissé gagner par la nervosité comme à Westerlo où il est passé proche de l’exclusion pour contestation auprès de l’arbitre.

L’organisation se dessine

On a pu le percevoir au fil des rencontres de préparation. Un dispositif se met en place. "C’est très positif. La mentalité et l’envie sont très bonnes. La structure commence à se dessiner. Des certitudes se dégagent. L’organisation se met en place", se félicite le T1.

Outre les cadres, Heymans et Mbenza se sont montrés à leur avantage. "J’essaie de positionner les joueurs dans leur meilleur rôle. On a eu des discussions. Je leur ai demandé de me donner leurs meilleures positions. Le premier choix d’Isaac, c’était d’être attaquant. Ses coups de pied arrêtés précis offrent une arme en plus quand il est appliqué comme mercredi."

Devant, Benbouali et Badji sont au coude à coude pour débuter en attendant l’arrivée d’un nouveau numéro 9. L’ancien joueur du Paradou semble être devant l’élément prêté par le Club Bruges même s’il a effectué une rentrée satisfaisante à Westerlo.

Une ambiance revenue au top

La fin de mandat de Still avait été marquée par des distensions entre le coach et son groupe. L’ambiance n’était plus au beau fixe, les contre-performances ayant creusé un fossé irrémédiable. En quelques semaines, le soleil est vite revenu grâce à la bonne humeur distillée par Mazzù. Les joueurs ont retrouvé le sourire, et les chambrages et les plaisanteries apportent à nouveau de la vie au sein du vestiaire.

Pour Mazzù, revenir à ses premières amours représente également un grand bonheur. "Ce qui m’a frappé énormément, c’est le personnel qui a augmenté de manière significative par rapport à mon premier passage. Il a quintuplé. C’est frappant. Dans les infrastructures, le Sporting s’est aussi professionnalisé. On le voit dans l’utilisation des datas ou dans les caméras."

Il ne reste plus qu’à matérialiser cette atmosphère par des résultats.