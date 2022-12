Le gardien argentin Martinez raconte comment il a déstabilisé Tchouameni lors des tirs au but: "Je savais que le garçon allait être nerveux" (vidéo)

Il s'est ch*é dessus

Lors des célébrations du sacre dans sa ville natale de Mar Del Plata, le gardien d'Aston Villa est revenu sur son face à face avec le jeune médian des Bleus. Il avait alors lancé le ballon loin du joueur du Real Madrid et celui-ci avait tiré à côté, ouvrant complètement la voie à un succès de l'Argentine.

"Lors des tirs au but, je suis fort et je sais que les gens me respectent. Je le sais parce que des joueurs adverses me l’ont dit. Quand j'ai arrêté le premier penalty en finale, je savais que le garçon (NDLR: Tchouameni) allait être nerveux. J’ai essayé de jouer mentalement avec lui en jetant le ballon, en lui parlant et il a tiré à côté. Il s'est chié dessus", a-t-il confié devant une foule en délire.

Une nouvelle déclaration polémique qui ne devrait faire qu'augmenter encore un peu plus la cote d'impopularité du gardien argentin chez nos voisins français.

Le président de la Fédération française de football Noël Le Graet a d'ailleurs "écrit une lettre" à la fédération argentine après les moqueries des joueurs de l’Albiceleste, notamment à l’encontre de Kylian Mbappé.

"Je trouve ces excès anormaux, dans le cadre d’une compétition sportive, et j’ai du mal à comprendre. Cela va trop loin. Le comportement de Mbappé a été exemplaire", a expliqué Le Graet dans une interview publiée ce jeudi sur le site internet du quotidien Ouest-France.