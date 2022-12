Adrien Trebel au sujet du nouveau coach d'Anderlecht : « Ça rappelle la philosophie de René Weiler »

Courir, presser haut, jouer vite vers l’avant

On a d’abord demandé à Trebel de décrire la philosophie de son nouveau coach et il n’a pas eu besoin de beaucoup de mots. "On doit presser haut en restant un bloc compact. Quand on a récupéré le ballon, on doit jouer vite vers l’avant pour casser des lignes."

Ne vous y trompez pas : le système de Riemer n’a rien de simpliste. Harmoniser le pressing et les lignes de courses demande du temps. "Ce qu’on a fait contre Genk au bout de seulement quinze jours ensemble, c’est pas mal quand même, malgré la défaite au bout, estime Trebel. Le coach a dit que tout le monde repartait de zéro et tout le monde veut montrer la plus belle version de lui-même. On joue de façon libérée, avec de la confiance. Si on continue ainsi, ça va nous sourire. On croit encore à l’Europe. À mes yeux, le championnat de Belgique se joue à partir du mois de mars. On doit engranger au maximum et on verra où on se situe."

L’envie est là, mais le physique suivra-t-il ? Le système de Riemer demande beaucoup d’énergie. "Il faudra s’habituer à tous ces efforts. Mais si tu répètes ça à l’entraînement, tu seras capable de le faire en match. Il n’y a pas de magicien dans le football. La seule chose qu’on puisse faire, c’est travailler beaucoup."

À la Weiler, mais plus le luxe de faire la fine bouche

Quand on lui demande s’il ne voit pas des similitudes entre les demandes de Brian Riemer et celles de René Weiler, Trebel sourit. " C’est vrai que ça rappelle cette époque. La philosophie est la même, avec cette débauche d’énergie exigée et cette volonté d’aller directement vers l’avant ", explique celui qui était arrivé au milieu du mandat de l’entraîneur suisse et avait remporté le titre 2016-2017 sous ses ordres.

Au-delà du titre, on peut se souvenir que Weiler n’avait jamais réussi à conquérir les tribunes exigeantes du Parc Astrid. Au point d’être sifflé par une partie du stade jusque tard dans la saison victorieuse du Sporting. "Je m’en souviens. Anderlecht a toujours cette envie du beau jeu et c’est normal. Mais si vous me tendez un papier qui dit qu’on va défendre chaque match pendant 90 minutes comme à Genk pour finalement gagner, je le signe des deux mains."

Autrement dit, l’époque où les amoureux du RSCA pouvaient faire la fine bouche est révolue. Place au pragmatisme.

Silva pourra-t-il être l’avant-centre qu’il faut ?

Pour que la philosophie de Riemer fonctionne totalement, il ne faudra pas que du pragmatisme et le sens du devoir. Le Danois a aussi besoin d’efficacité. Ce qui a manqué au Sporting mercredi dans le Limbourg. "Mais on a eu des occasions, précise Trebel. C’était face à Genk (qui est aussi la meilleure défense de Pro League, NDLR) et on n’a jamais été dans un fauteuil pour conclure. Il n’a parfois pas manqué grand-chose. Si on garde bien tous les idées du coach en tête et qu’on est concentrés, on va se créer des possibilités à chaque match, j’en suis convaincu."

L’efficacité peut venir avec la répétition des efforts. Mais elle pourrait aussi arriver de l’extérieur, grâce au mercato hivernal. La direction cherche un attaquant qui se fond parfaitement dans la philosophie de Riemer. Quelqu’un avec un moteur qui le rend capable de harceler la défense adverse tout en restant suffisamment frais en zone de conclusion.

Fabio Silva est-il cet homme-là ? On ne peut pas lui reprocher un manque d’investissement. Il ne calcule pas ses efforts, mais sa lucidité devant le gardien chute rapidement. Lui amener un peu de concurrence pourrait aider. Soit en poussant le Portugais à franchir ce palier, soit en amenant un avant-centre capable de combiner les exigences défensives et offensives de son coach. Mais bonne chance pour le dégoter sur le marché d’hiver avec un budget serré.