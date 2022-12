Suivez Genk-Anderlecht en direct commenté (0-0) : les Mauves bien en place chez le leader en Coupe de Belgique

Le coach a annoncé que Vertonghen et Debast étaient prêts “et frais” en étant revenu plus tard que les autres vu leur présence à la Coupe du monde. “Moussa (N’Diaye) est revenu encore plus tard (NdlR: le Sénégal est allé en 1/8 de finale) et j’ai peu eu l’occasion de le voir à l’œuvre.” On comprend qu’il ne devrait pas être titulaire. Delcroix est le plus prompt à le remplacer.

Le résumé de la première mi-temps

Exit Felice Mazzu, recasé du côté de Charleroi, place à Brian Riemer du côté d’Anderlecht. Et pour sa première rencontre comme T1, l’ancien adjoint a fort à faire en se déplaçant pour les 1/8e de finale de la Coupe de Belgique du côté de Genk, solide leader en Jupiler Pro League.

Et si nous avons quitté des Mauves apathique, la version « fête » semble en tout cas bien différente. Delcroix sur le flanc gauche, Trebel dans l’entrejeu, les Anderlechtois tiennent tête à Genk dans le premier quart d’heure. D’ailleurs, la plus belle occasion de ce début de rencontre est du côté des Bruxellois, via Vertonghen. Le Diable, dans un angle fermé, arrive à frapper en force, ce qui oblige Vandervoort à se coucher.

Mais au contraire du cours du jeu, la plus grosse occasion de cette première mi-temps est bien Limbourgeoise. Paintsil, laissé seul sur son flanc droit, à tout le temps d’ajuster un centre à mi-hauteur en direction de Trésor qui, seul au petit rectangle, place étonnement à côté des cages défendues par Van Crombrugge.