Incroyable: trois jours après la désillusion du Mondial, Kylian Mbappé est déjà de retour à l’entraînement au PSG

Dimanche soir, Kylian Mbappé était consolé par le président français Emmanuel Macron sur la pelouse du Lusail Stadium de Doha après la défaite aux tirs au but en finale de la Coupe du monde face à l’Argentine… et trois jours plus tard, aussi incroyable que cela puisse paraître, la star française est déjà de retour à l’entraînement au PSG.