Coupe de Belgique : l’Union a souffert contre Ostende, mais file en quart

Cette fois, elle avait la chance de jouer à domicile et, pour tout dire, cela l’a bien aidé. Car Ostende lui a sérieusement posé problème. Ce KVO n’est pas la même équipe que celle qui s’était faite balayer 6-0 par Westerlo à la mi-novembre et l’Union, qui la retrouvera déjà lundi en championnat, sait qu’elle ne pourra plus laisser ses feux follets se promener entre les lignes comme cela a été le cas ce mardi.

Adingra inarrêtable, Teuma solide : les Unionistes sous la loupe

Et de 10 pour Teuma

C’est l’équipe de Karel Geraerts qui a ouvert le score. Avec un Victor Boniface qui reprenait superbement un centre de Teddy Teuma non moins parfait. C’était 1-0 après une bonne dizaine de minutes, grâce à un duo qui ne perd pas ses bonnes habitudes. Il s'agissait là du dixième assist de la saison de Teuma. Mais c’était un avantage flatteur pour l’équipe de la Butte. Car c’est le KVO qui a mieux démarré ce huitième de finale. Ambrose, Mebude et Sakamoto prenaient plaisir à plonger dans le dos de l’arrière-garde unioniste qui déteste devoir gérer des petits rapides, comme à peu près tous les grands défenseurs solides dans le jeu aérien.

Quelques instants après que Boniface a raté le 2-0, touchant le poteau de Philips sur une nouvelle passe de Teuma (13e), Ndicka ponctuait via le montant une occasion ostendaise où l’arrière-garde bruxelloise avait été dépassée de bout en bout (1-1, 18e). La suite de la mi-temps penchait plus en faveur de l’Union, mais les joueurs de Geraerts ne mettaient pas ce deuxième but qui leur aurait permis de respirer un peu. C’est même Moris qui sortait un bel arrêt en début de seconde période sur une reprise de Medube (55e).

Adingra, sur le fil

Ostende jouait sa chance à fond, loin d’une équipe de bas de tableau venue se regrouper en défense. Au contraire, le pressing des Côtiers gênait les Jaune et Bleu, surtout sur un terrain détrempé. Mais c’est le métier de l’Union qui faisait la différence. Alors qu’on commençait à se demander si cette rencontre n’allait pas nous offrir des prolongations façon Coupe du monde, Adingra menait un énième raid sur son côté gauche qu’il ponctuait d’une frappe enroulée, au grand dam de visiteurs qui avaient deux hommes à terre et avaient demandé à mettre le ballon en touche. Mais l’Union a appris pas mal de choses, en 2022, que ce soit en championnat ou en Coupe d’Europe. Notamment à piquer quand l’opposant pense qu’il va passer devant. Sans être brillante, l’équipe de la Butte a fait le boulot. Cette qualification démontre que la trêve n’a pas cassé son élan, mais elle ne passera pas par le chas de l’aiguille de la sorte.