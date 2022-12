"Rejouer le match France-Argentine": une pétition qui fait fureur en France

"L'arbitrage était totalement vendu, il n'y a jamais eu pénalty + faute sur MBAPPE sur le 2ème but !!!Signez et partagez en masse pour que le match soit rejoué !" peut-on apercevoir en bas de cette pétition présente sur le site Mesopinions.com. De nombreux Français estiment en effet que l'arbitrage a joué en la défaveur de Kylian Mbappé et ses partenaires et demandent donc à la FIFA de faire rejouer la finale.