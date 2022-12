Lionel Messi bat un nouveau record: sa photo Instragam est la plus likée de tous les temps

En tant que capitaine de l’Albiceleste, le joueur de 35 ans a ensuite reçu le trophée. Sur son compte Instagram, Lionel Messi a posté une photo de ce moment, accompagné d’un message. "Champions du monde !!!! Merci beaucoup à ma famille, à tous ceux qui me soutiennent et aussi à tous ceux qui ont cru en nous. Nous prouvons une fois de plus que les Argentins, lorsque nous combattons ensemble, sommes capables d’obtenir ce que nous voulons […] Nous l’avons fait."

En l’espace de quelques heures, cette publication a été likée par plus de 45 millions de personnes. C’est un record pour un sportif de haut niveau sur Instagram.

Ce mardi 20 décembre, ce chiffre est monté jusqu’à 60 millions. Et Léo Messi a battu un nouveau record, puisqu’aucune autre publication ne fait mieux. L’ancien record était détenu par une photo d’un œuf sur un fond blanc. Elle était likée par 55,9 millions d’utilisateurs.