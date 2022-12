Coupe du monde: des audiences en baisses pour la RTBF et un mystère autour d'Auvio

Une finale plus regardée

Comparer les audiences TV des deux compétitions permet de voir que la finale 2022 a été un peu plus regardée. "896 000 téléspectateurs étaient devant leur écran sur La Une ce dimanche", a fait savoir la RTBF lundi ; "avec un pic à 1,27 million". Un chiffre très proche de celui de 2018 (887 000), mais qui ne dit pas tout, car de plus en plus de spectateurs regardent les rencontres sur la plateforme en ligne RTBF Auvio. Et cette audience est en constante évolution, même si son calcul est encore flou. La RTBF annonce des chiffres record à ce niveau (voir ci-dessous). Le CIM, lui, qui intègre désormais ces visions, a calculé une audience moyenne totale de 963 000 téléspectateurs.

Les Diables forcément en baisse

Les Diables n’ont pas atteint les audiences record de 2018, évidemment. Les 1,6 ; 1,5 et 1,5 million d’audience moyenne enregistrés pour la demi, le quart et le huitième de finale de l’édition russe n’ont pas été approchés. Même les audiences du premier tour sont moins florissantes : 1,1 million en moyenne sur les matchs de poule contre 1,4 en 2018. Mais il y en avait plus devant Auvio, insiste-t-on côté RTBF. Côté flamand aussi, les audiences sont moins bonnes : 1,72 million contre 1,93 pour les matchs de poule en 2018.

Niveau parts de marché, les matchs des Diables ont atteint 67,4% (Canada), 76% (Maroc) et 77,6% (Croatie) bien loin des 87% de Belgique-Panama 2018, par exemple. Ce taux est meilleur côté flamand : Belgique-Maroc a tout de même fait 87%, selon le CIM. Les téléspectateurs wallons et bruxellois francophones semblent donc avoir été moins accrochés à la sélection.

Les audiences de la RTBF pendant les Coupes du monde de 2018 et 2022 ©Etienne Scholasse

Un événement qui coûte

"Dans l’ensemble, nous sommes satisfaits des audiences", répond Benoît Delhauteur, responsable des sports sur la chaîne publique. "S’il y a eu un boycott du public, nous ne l’avons pas constaté. Nous sommes aussi contents de nos émissions avant et après les rencontres (NDLR : jusqu’à quasiment 200 000 pour La Buvette)." Il ne faut pas non plus oublier que la RTBF doit composer avec la concurrence de TF1, qui attire lorsque la France joue : 267 000 téléspectateurs pour la finale, par exemple.

Le Mondial coûte cher au diffuseur public, qui bénéficie d'un privilège législatif: tout l’événement doit être disponible "en clair". "Il faut nuancer le bilan au niveau financier : les rentrées publicitaires n’amortissent pas les dépenses et les frais, même si l’on a déployé moins de monde sur place, vu le contexte qatari."

Certains "petits matchs" ont fonctionné. Voir un Espagne-Costa Rica faire 286 000 téléspectateurs de moyenne un mercredi 17 heures reste un beau score. Preuve qu’un événement comme une Coupe du monde attire, là où d’autres rencontres d’Anderlecht dans la nettement moins glamour Conference League ne réunissaient même pas 150 000 téléspectateurs. Mais, dans l'ensemble, le public aura moins été au rendez-vous. Si le Mondial avait été en tête des audiences journalières à 22 reprises en 2018, il ne l'a été que huit fois ici. Le meilleur huitième de finale 2022 (442 000 téléspectateurs) est à peine du niveau du moins regardé en 2018.

Auvio: un mode de calcul qui interroge

« Il ne faut plus regarder les audiences de la seule télévision, désormais, mais également en ligne. Les chiffres d’Auvio largement en hausse compensent la baisse des chiffres TV. On a battu cinq fois notre record sur Auvio durant ce Mondial », souligne Benoît Delhauteur.

Nous avons interrogé la RTBF sur ses chiffres Auvio.

La RTBF n’a pas manqué de communiquer sur ces chiffres. Mais ils sont tellement énormes qu’ils interrogent : "Auvio a établi un nouveau record absolu de visions en live en finale avec 1,02 million", dit-on au service communication de la chaîne publique. Renseignements pris, "visions en live" signifie nombre de fois qu’un visiteur s’est connecté. Une personne qui va et vient à quatre reprises lors d’un match sera comptabilisée quatre fois. Il y aurait en réalité beaucoup moins de visiteurs uniques mais ce chiffre n'est pas (encore) divulgué. "Nous avons posé des questions sur ces chiffres communiqués par la RTBF", nous explique-t-on au service TV du CIM, où l’on présente des résultats moins impressionnants. Les chiffres du Centre d’information sur les médias intègrent pourtant les visions en ligne eux aussi, ce qui rend le décalage avec ce qu’on annonce Boulevard Reyers encore plus étonnant.