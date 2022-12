Dans les cages, la conversation s'est portée sur Emiliano Martinez (Argentine), encore très bon en finale, mais nous avons finalement opté pour le Croatie Dominik Livakovic, déterminant en huitième puis en quart de finale.

Pour la défense, Romain Saïss (Maroc) et Josko Gvardiol (Croatie) se sont imposés comme des évidences. Le capitaine des Lions de l'Atlas a été héroïque dans l'épopée de son équipe, tandis que le jeune défenseur valtreni a crevé l'écran durant toute la compétition. Marcos Acuna (Argentine) et Achraf Hakimi (Maroc) s'imposent sur les côtés, même si les Croates Josip Juranovic et Borna Sosa sont entrés dans la discussion.

Dans l'entrejeu, Sofyan Amrabat (Maroc) a été le premier nom sorti, grâce à son dévouement sans faille et son match monumental face à l'Espagne. Luka Modric (Croatie) est lui aussi logiquement membre de ce milieu de terrain, pour l'ensemble de son (dernier) tournoi de très haut niveau malgré ses 37 ans. Pour les accompagner, Enzo Fernandez (Argentine), Azzedine Ounahi (Maroc) ou Jude Bellingham (Angleterre) ont été cités mais nous avons opté pour le Français Antoine Griezmann, véritable révélation dans un rôle de inhabituel de milieu qui lui a permis d'être au four et au moulin pour les Bleus.

L'attaque s'est construite aussi très facilement avec deux évidences : Lionel Messi (7 buts) et Kylian Mbappé (8 buts), qui ont offert une finale dans la lignée de leur tournoi incroyable. Il restait une place à prendre. Nous avons hésité avec un Français (Olivier Giroud) et deux Anglais (Harry Kane et Bukayo Saka), mais nous avons finalement choisi de mettre en avant le très beau tournoi de Cody Gakpo (3 buts), devenu le moteur offensif des Pays-Bas.

Le coaching de ce onze-type est mis entre les mains de Walid Regragui, devenu héros national au Maroc grâce au parcours historique de sa nation, alors qu'il n'a repris l'équipe en main qu'au début du mois de septembre...