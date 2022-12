Double buteur (plus un tir au but réussi), Lionel Messi est devenu le leader d'une nation depuis quelques années maintenant. Alors, quand Montiel inscrit le tir au but décisif, c'est tout le stress du dernier trophée remporté qui s'évacue. La Pulga tombe à genou tandis que la plupart de ses équipiers l'enlacent, le remerciant de cette nouvelle performance XXL.

"Au sommet de l'Everest", "Trait d'union avec Maradona", "Fin du débat Messi vs Ronaldo": la presse internationale célèbre Messi et console Mbappé

Une chouette vidéo, qui prouve à quel point le numéro 10 de l'Albiceleste est apprécié dans son pays... mais pas que.