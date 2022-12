Messi : un titre suprême pour rejoindre Pelé tout en haut

En 2014, une première finale perdue. ©BELGAIMAGE

Lionel Messi sera, pour beaucoup en tout cas, plus que jamais le “goat” (pour “greatest of all time”, meilleur de tous les temps) de son sport avec ce 40e titre senior remporté sur la pelouse du stade Lusail face à la France, auxquels il est difficile de ne pas ajouter les JO 2008 et la Coupe du monde des moins de 20 ans 2005. Ce dernier trophée en date est probablement le premier dans le cœur du Parisien. Celui qui dépasse tous les autres, dit-on souvent à tort ou à raison, même si l’on a plutôt tendance à penser que c’est à raison. Pour l’Argentin, il s’agissait du défi ultime, du challenge qu’il s’était fixé depuis des mois, des années, même. Leo était redevenu Messi depuis cet été, dans une Ligue 1 Uber Eats où il a joué les livreurs de caviar sur vélo électrique (14 passes décisives) plus encore que les planteurs de roses (12 buts). Où il s’est réinventé, encore, pour redevenir la meilleure version de lui-même. On exagère ? Demandez ce qu’il en pense à Gvardiol, qui verra la phase du troisième but argentin en demi-finale le poursuivre toute sa carrière.

Un joueur en mission

Aux yeux du grand public, Messi a pris une autre dimension, encore, en cet automne qatari où il a semblé tout à sa joie de vivre cette aventure victorieuse, comme un gamin de 35 ans. C’était à plus de 13 000 kilomètres de Rosario, mais plus près de son public que jamais, avec qui il a communié sans retenue, effaçant des années de relation un peu contrariée avec l’Albiceleste. Ses équipiers se sont mis à terre pour lui, mais il leur a bien rendu en marquant en huitième, en quart, en demi et en finale.

La Puce était en mission, n’a-t-on cessé de répéter. Mais ce n’était la garantie de rien du tout. N’avait-elle pas échoué en 2014, recevant le plus triste trophée de l’histoire des meilleurs joueurs du tournoi (à égalité avec Zidane en 2006) après une finale perdue face à l’Allemagne (1-0) ? Ronaldo, Modric, Neymar et Mbappé la voulaient, eux aussi, cette coupe. Seuls les deux derniers auront encore l’occasion de la soulever et ils pourraient, peut-être, un jour, rejoindre l’Argentin, dans la catégorie des tout grands-maîtres de la discipline. Mais il reste du chemin.

Cristiano Ronaldo, définitivement un cran derrière

Car, en attendant, Messi a définitivement creusé un trou avec les meilleurs du XXIe siècle, s’il subsistait un doute. CR7, à qui il était tant comparé, restera toujours un cran derrière. Même Zidane, qui a tout gagné avec les Bleus, perd au nombre de titres globaux de sa déjà superbe carrière.

L’ex-capitaine du Barça dépasse aussi avec cette coupe Jules Rimet deux légendes des années 70 et 80. Johan Cruyff, dont le palmarès n’est pas à la hauteur de la grâce qui l’habitait, ni de l’impact qu’il a eu sur le jeu. Et un autre numéro 10 argentin de légende, puisque c’est bien le seul trophée qui faisait souffrir Messi de la comparaison avec Maradona, vainqueur du Mondial 1986, mais jamais de la Copa America, ni de la Ligue des champions lorsqu’il évoluait en Europe, où il est passé dans des clubs prestigieux, mais pas vraiment au meilleur moment. Le mythe entourant la légende napolitaine qui aura mis le monde à ses pieds en 1986, n’est pas usurpé, mais il est presque autant façonné par le pied gauche du “Pibe de Oro” que par cette main divine et les excès d’une triste fin de carrière.

Leo Messi a collectionné les trophées, individuels et collectifs, durant sa carrière ©Infographie IPM

Pelé, unique triple vainqueur de la Coupe du monde

Reste à savoir si Messi a rejoint la table de la légende suprême du football mondial, sud-américaine, elles aussi. Pelé a toujours été considéré comme se trouvant au-dessus de la mêlée. Il est le seul à avoir remporté trois Coupes du monde – même s’il n’a en réalité joué que deux matchs de poules en 1962. Il a aussi soulevé deux Copa Libertadores, l’équivalent de la Ligue des champions d’Europe et une Coupe continentale. Son palmarès est immense, d’autant qu’il a été fidèle à Santos (23 titres) quasiment tout au long de son parcours, avant de finir à New-York (1 titre). Il n’aura par contre jamais remporté la Copa America, lui.

Le but du 3-2 en prolongations de la finale, signé Messi encore. ©Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Mais si Messi n’a pas trois Mondiaux au CV, sa liste des trophées (voir infographie) n’en reste pas moins impressionnante. Avec quatre Ligues des champions, notamment, il a été le joueur majeur du XXIe siècle. Comme Cruyff, Maradona et Pelé, il aura marqué son époque. L’image du Barça de Guardiola sera toujours accolée aux envolées techniques de l’Argentin et le tiki-taka n’aurait pas été le même sans lui.

Heureusement, Messi était là. Heureusement, a-t-on envie d’écrire, il a remporté le seul trophée qui manquait à son palmarès de géant pour rejoindre Pelé au sommet. Et le dépasser ? Ça, on vous laisse en débattre.