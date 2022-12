Hugo Lloris après Argentine–France : “On s’est rendu coup pour coup”

Il y eut aussi un autre 3-3 et une défaite aux tirs au but, plus proche, contre la Suisse, en huitièmes de finale du dernier Euro. Ce n’était pas le même contexte, évidemment. Le désarroi de Kylian Mbappé, assis sur la pelouse du stade de Lusail, et réconforté par le président Emmanuel Macron, était une des images fortes de l’après-match. C’était la déception, après un début de match manqué.

Didier Deschamps après la défaite en finale de la Coupe du monde: "Que ça nous échappe comme ça, c'est encore plus difficile à digérer"

Hugo Lloris a employé l’image du match de boxe pour expliquer ce match fou. “On s’est rendu coup pour coup et le seul regret qu’on peut avoir, c’est celui d’avoir raté notre première période.” Ce début de match, et encore la suite, a été largement commenté. Didier Deschamps, qui a voulu “secouer le cocotier”, a poussé une grosse gueulante à la mi-temps, au point de se blesser au doigt, sans doute en frappant sur la table, ou ailleurs.

On n'a pas bénéficié de toutes nos forces.

”On s’est mis face à nos responsabilités, a expliqué Lloris. On était en train de passer à côté. Les anciens ont aussi pris la parole, mais cela n’a pas suffi…” Raphaël Varane, qui a fini la rencontre épuisé, n’a pu cacher, lui non plus, sa déception. “On a dû faire face à beaucoup d’obstacles, on n’était pas dedans pendant une heure, mais on n’a rien lâché.”

Le sentiment était ambivalent, entre déception et fierté. “On a mis beaucoup de cœur dans ce match, on peut garder la tête haute”, notait encore le défenseur de Manchester United, diminué par le virus qui a circulé dans le groupe France ces derniers jours.

Deschamps n’a pas voulu se servir de ces derniers jours chahutés, mais il a tout de même glissé : “On n’a pas bénéficié de toutes nos forces et toutes nos énergies, pour toutes sortes de raisons, mais on a su inverser la tendance grâce à notre mental.”

Pour Lloris, toujours, cette défaite devra servir pour le futur, au niveau de l’expérience. “Il faudra du temps pour digérer”, a toutefois soufflé le gardien de Tottenham, rejoint par son entraîneur : “On est revenu de nulle part, et quand ça nous échappe, c’est encore plus dur à encaisser.”

Noël Le Graët, le président de la fédération française, a quant à lui voulu retenir que cette finale pourrait servir le football français, pour le futur. Dimanche, la France a disputé sa quatrième finale de Coupe du monde lors des sept dernières éditions. Son bilan : deux succès et deux défaites, les deux fois aux tirs au but…