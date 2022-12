Coupe du monde 2022 : pourquoi l’équipe de France a été prise à son propre piège lors de la séance des tirs au but

Ils n’ont pas travaillé les tirs au but

Ils n’ont même pas cherché à le cacher. Avant la Pologne, le champion du monde 2018 n’avait pas travaillé les penalties à l’entraînement. Malgré le fait que Wojciech Szczesny représentait un danger avec 43 % d’arrêts dans cet exercice avec la sélection. Une décision prise par Didier Deschamps qui estime que ça ne sert à rien de s’exercer. “Je ne l’ai jamais fait parce que j’estime que tirer des penalties à l’entraînement en toute décontraction et en match avec une énorme pression, ça n’a rien à voir”, avait-il expliqué lors de l’Euro 2016. Le traumatisme subi face à la Suisse lors de l’Euro 2021 n’a rien changé.

Lloris le mauvais élève

Les statistiques d’Hugo Lloris sur penalties donnent des sueurs froides aux supporters français. Ces derniers ont oublié que le portier de Tottenham avait arrêté un penalty de Zuber à la 55e minute lors du France-Suisse de l’Euro 2021. Hormis cet exploit, le capitaine des Bleus ne s’est jamais signalé dans ce domaine. Hors séance de tirs au but, il n’a arrêté que trois penalties en 144 sélections.

En quart de finale, il n’a dû son salut qu’à la maladresse de Kane. Pas étonnant pour un joueur qui avoue lui-même qu’il ne travaille pas cela malgré ses 95 penalties encaissés durant sa carrière. “On a des moyens de s’améliorer. Aujourd’hui, avec les analystes, on a tous les éléments. Mais il y a une part d’aléatoire alors que les tireurs sont capables de tirer n’importe où. On peut mettre des choses en place et il peut se passer tout autre chose. Il y a une part d’instinct et de feeling aussi. Certains gardiens excellent davantage que d’autres, ils ont leurs petits secrets. Mais on a assez de temps pour en finir avant ça”, se justifiait le portier des Bleus avant le huitièmes de finale contre la Pologne.

Des tireurs inexpérimentés

Si Mbappé a réalisé ce que n’a pas fait Neymar en tirant en premier, le choix des tireurs peut interpeller. Ni Coman, ni Tchouameni, ni Kolo Muani n’avaient réussi de penalty dans le jeu depuis le début de leur carrière professionnelle avant ce dimanche. Pire, Tchouameni n’a cadré aucun de ses trois derniers penalties tirés. Il faut cette fois tempérer la remarque car le sélectionneur de l’équipe de France n’avait plus ces cadres sur le terrain à part Mbappé à cause des changements effectués (Giroud, Dembele, Griezmann et Varane avaient été remplacés).

Un mal français

Il faut croire que les tirs au but incarnent une malédiction française. Les plus anciens se souviendront de Séville 82 et de cette élimination face à la RFA. Il y a également eu 2006 et le cauchemar de Berlin avec la défaite face à l’Italie en finale. La Suisse à l’Euro 2021 a confirmé le problème et l’épilogue de ce dimanche aggrave le mal. La statistique est éloquente.

Le dernier penalty arrêté par un gardien français lors d’une séance de tirs au but est celui d’Albertini par Barthez lors du quart de finale de… la Coupe du monde 1998. Di Biagio est le dernier tireur adverse à avoir manqué son tir au but face à la France. Sa tentative avait trouvé la barre transversale. Depuis ce 3 juillet 1998, tous les tireurs ont réussi leur tir au but face aux Bleus. Un chiffre incroyable.