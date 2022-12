Avant le penalty concédé devant Mbappé, il n’a quasiment rien eu à faire. Est pris à contre-pied sur le 2e penalty, mais est héroïque à la 120e+3 devant Kolo Muani, puis surtout pour la loterie où il stoppe le tir de Coman.

Nicolas Otamendi 5,5

Après avoir sorti un match quasi parfait, il a été pris de vitesse par Kolo Muani pour permettre à la France de réduire le score sur penalty (80e).

Cristian Romero 6

Très solide (9 ballons dégagés), jusque dans les dix dernières minutes, où il aurait dû mieux faire sur l’égalisation de Mbappé.

Nicolas Tagliafico 7

En plus d’avoir muselé Dembélé, il a souvent combiné avec Di Maria pour apporter le danger. Mais a ensuite souffert devant Coman.

Nahuel Molina 7

Chargé de défendre sur Mbappé, l’arrière droit de l’Atletico a réduit la star du PSG à 11 ballons touchés en première période. Fatigué, il a craqué à la 82e minute sur le 2-2.

Enzo Fernandez 7,5

Un boulot énorme réalisé dans l’entrejeu (118 ballons touchés), aussi avec ses tacles (16 !) et sa débauche d’énergie incroyable pour couper les lignes. A aussi souvent aidé à défendre sur Mbappé, mais est en retard sur le 2-2.

Rodrigo De Paul 7,5

Très précieux pour couper les constructions françaises via l’axe grâce à son dévouement exemplaire, il a aussi joué le rôle de métronome (94 % de passes réussies), mais a payé ses efforts en fin de match.

Alexis Mac Allister 7,5

Premier joueur à amener le danger, avec une frappe sur Lloris (5e), il a surtout parfaitement trouvé Di Maria pour l’assist du 2-0. A très souvent fait les bons choix dans ses passes.

Angel Di Maria 8

Titularisé pour couvrir l’aile gauche et amener sa créativité, c’est lui qui a débordé Dembélé pour obtenir le penalty du 1-0. Et c’est évidemment lui qui fait le break au bout d’un contre sensationnel (36e). Le vétéran de 34 ans a fait passer une soirée cauchemardesque aux jeunes Koundé et Dembélé. Sorti sous les ovations à la 64e minute.

Lionel Messi 8

Sur le toit du monde, enfin ! Un contre-pied parfait sur son 4e penalty du tournoi pour lancer parfaitement l’Argentine (23e). Hyper impliqué à la création au cœur du jeu argentin, il a aussi amorcé, d’une passe délicieuse, le contre éclair du 2-0. En revanche, c’est lui qui perd le ballon sur le 2-2. Fatigué, il s’est réveillé dans les arrêts de jeu avec un tir sur Lloris. Et il a surtout planté le 3-2.

Julian Alvarez 7

Impliqué dans la splendide construction du 2-0, il a d’abord beaucoup combiné dans les petits espaces, notamment avec Messi, mais s’est ensuite effacé.

Lionel Scaloni 7

Son choix de titulariser Di Maria a fait la différence. Il a tardé à faire ses changements mais garder ses jokers pour les prolongations a porté ses fruits. Notamment Lautaro Martinez, très bien monté.

Les remplaçants :

Marcos Acuna 5 Monté pour relayer le héros Di Maria, il a souffert face à Coman.

Gonzalo Montiel 5 Remplaçant de Molina pour se charger de défendre sur Mbappé dans les prolongations. Il lève son bras pour le penalty du 3-3, mais se rattrape avec le tir au but décisif.

Lautaro Martinez (NC) Sa montée a relancé l’Argentine. Il aurait pu faire la différence deux fois (105e et 105e+1), sans les interventions d’Upamecano. Puis il amène le but de Messi.

Leandro Paredes (NC) Entré à la place de De Paul, exténué (103e), il a fait le job. Et n’a pas tremblé sur son tir au but.

German Pezzela (NC) Monté à la 116e pour verrouiller.

Paulo Dybala (NC) Entré à la 120e minute.