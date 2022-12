Meilleur buteur du tournoi, Kylian Mbappé devient le 1er joueur avec 4 buts dans des finales

Mbappé avait déjà marqué lors de la finale 2018 contre la Croatie (4-2). Le Français dépasse son compatriote Zinédine Zidane (doublé en 1998, un but en 2006), les Brésiliens Pelé (doublé en 1958, un but en 1970) et Vava (deux buts en 1958, un but en 1962) ainsi que l’Anglais Geoff Hurst, qui était jusqu’ici le seul à avoir inscrit un triplé en finale, en 1966.