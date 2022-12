Lionel Messi s'offre deux records, de présences et de minutes jouées, de la Coupe du monde

Messi est par ailleurs devenu le joueur avec le plus de minutes passées sur un terrain en Coupe du monde. Là, il dépasse l'Italien Paolo Maldini, qui avait joué 2.217 minutes en quatre éditions, entre 1990 et 2002. Messi totalisait 2.194 minutes avant la finale de dimanche et devait passer 24 minutes sur le terrain pour s'accaparer aussi ce record. Quelques secondes plus tôt, il a ouvert le score pour l'Argentine sur penalty (23e).