Coupe du monde 2022 – Hugo Lloris après la défaite de la France face à l’Argentine: « On s’est rendu coup pour coup »

La France a été battue aux tirs au but par l’Argentine au terme d’une finale de Coupe du monde épique (3-3, 4-2 aux tirs au but), dimanche. " C’était presque un match de boxe, on s’est rendu coup pour coup ", a résumé le capitaine français Hugo Lloris au micro de TF1.