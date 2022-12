L'Argentine de Lionel Messi a remporté la Coupe du monde au bout du suspense, ce dimanche. Revivez les moments forts de cette finale via le résumé du match ci-dessous et la séance de tirs au but intégrale ci-dessus.

Historique: l’Argentine remporte la plus belle finale de l’histoire de la Coupe du monde contre la France (3-3, TAB 4-2)