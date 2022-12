Argentine-France à la Coupe du monde 2022 : Lionel Messi ouvre le score sur penalty (vidéo)

La finale est lancée ! A la 23e minute, Dembele se fait éliminer trop facilement par Di Maria sur la gauche et l’attaquant accrochait les chevilles de Di Maria. L’arbitre sifflait faute. Lionel Messi prenait ses responsabilités et prenait Lloris à contre-pied. Quelques instants plus tard, Di Maria concluait une magnifique action collective pour doubler la mise. L"Argentine est sur du velours pour décrocher la troisième étoile de son histoire.