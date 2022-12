Il ne peut pas faire grand-chose sur le but tant ce ballon est difficile à défendre. Et il n’a rien eu à faire ensuite, devant patienter jusqu’à la 75e quand il est parfaitement sorti devant En-Nesyri. Pas malheureux de voir la tête de l’attaquant de Séville passer au-dessus (90e+6).

Stanisic 6

Pour sa première apparition dans le tournoi, le latéral du Bayern s’est d’abord évertué à bien défendre, avec justesse puisqu’il a remporté 6 de ses 7 duels. Offensivement, le jeu a penché de l’autre côté.

Sutalo 6

Préféré à Lovren dont il incarne la succession, il s’est montré très sobre, soignant son placement, ce qui lui a notamment permis de bien sortir ce centre d’Hakimi (35e).

Gvardiol 7

Sa tête, sur l’ouverture du score, est parfaite. Il aurait dû être averti pour son intervention limite sur El-Khannouss, coûtant aux siens un coup-franc synonyme d’égalisation. Pour le reste, il a été intransigeant, s’autorisant même certaines chevauchées vers l’avant pour définir à sa manière le dépassement de fonction. S’il est un redoutable défenseur, il n’a pas encore le vice de l’attaquant puisqu’il a trop forcé sa chute sur ce contact avec Amrabat où il aurait pu obtenir un penalty (75e). Mais il a marqué le tournoi de son empreinte et a bien réagi après sa demi-finale manquée.

Perisic 7

Annoncé piston gauche, un rôle qu’il tient principalement en club, il a finalement joué latéral dans une défense à quatre. Passé la curiosité initiale, il s’en est vraiment bien sorti. Toujours aussi rayonnant dans les airs à l’image de sa remise sur l’ouverture du score, il a fait apprécier un sens du placement insoupçonné alors que le Maroc l’avait ciblé. Peut-être les prémices d’une reconversion…

Majer 6

Côté pile, son coup-franc d’une précision diabolique sur le but de Gvardiol qui rappelle sa qualité de pied et chacun de ses centres était un frisson ou presque. Côté face, cette grosse bêtise sur le but marocain dont il est saisi très vite l’ampleur puisqu’après avoir touché le coup-franc de Ziyech, il s’est pris la tête à deux mains, conscient de son erreur. Mais à ce poste de milieu droit pour mieux rentrer sur son pied gauche soyeux, il a confirmé que le futur allait s’écrire avec lui.

Kovacic 7

Brozovic blessé, il s’est positionné plus bas que d’habitude et il a parfaitement fait la paire avec Modric. Il n’a quasiment rien lâché dans les duels (9/10 remportés) et n’a eu que très peu de déchet (90 % de passes réussies) avec des orientations souvent très justes dans le jeu long. Toujours redoutable au pressing, il chipe le ballon à El-Khannouss sur le deuxième but des siens. Son double-contact devant Hakimi est un délice mais il n’a pas cadré sa frappe (87e), ce qui aurait donné un relief encore supérieur à une prestation réussie.

Modric 7

L’a-t-on vu pour la 18e et dernière fois en Coupe du monde ? Le mystère plane. Mais à 37 ans, tout ce qu’il fait déborde de justesse. Que ce soit avec ou sans ballon. Son enchaînement feinte de frappe, frappe au coeur de la première période (24) a rappelé que le temps n’avait pas vraiment d’emprise sur lui.

Orsic 7

Spectateur sur le but marocain où il regarde Dari s’élever dans les airs, son influence a été intermittente. Sa talonnade pour décaler Modric a rappelé son aisance technique (39e) qui s’est exprimée sur son but, merveilleux, d’une frappe enroulée du droit. L’un des plus beaux du tournoi. Encore une frappe, détournée, mais puissante en seconde période (47e).

Kramaric 5

Ses larmes versées à sa sortie font croire que sa blessure à la cuisse gauche est plutôt sérieuse (60e). Dans un rôle de second attaquant, il a plutôt bien rempli son rôle qui était de contrarier les premières relances d’Amrabat. Mais il n’a pas vraiment pesé, avec au final, une seule tête, bien trop molle (19e).

Livaja 5

Titularisé pour la première fois en pointe depuis la victoire sur le Canada en phase de groupe, sa prestation a rappelé tout le chantier que représente le poste pour Dalic. Son impact s’est limité à ce ballon que Bounou l’a empêché de reprendre dans la foulée de la frappe de Modric (24e) et à cette transmission dans le bon tempo sur le but d’Orsic. Trop peu au final, il a cédé sa place à Petkovic (66e).

Vlasic 5

Au relais de Kramaric (64e), il s’est juste signalé par une frappe puissante mais non cadrée (71e).

Pasalic 5

Entré à la place de Majer (66e), il a été discret pour sa 50e sélection.

Petkovic 4

Au relais de Livaja (66e), son profil de pivot, unique, aurait pu être utile si son équipe s’était installée dans le camp adverse. Ce qui n’a pas été le cas.