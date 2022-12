"On n'est jamais préparés à ce genre de choses" : à quelques heures de la finale, Didier Deschamps évoque le virus qui attaque l’Équipe de France

Malades, Kingsley Coman, Ibrahima Konaté et Raphaël Varane n'ont pas participé à l'entraînement collectif de vendredi, "ménagés" selon l'encadrement.

"Je ne vais pas rentrer dans le détail. On fait en sorte de prendre un maximum de précautions, de s'adapter, de faire avec, sans tomber dans l'excès, dans un sens ou dans l'autre. C'est évidemment une situation... si elle avait pu ne pas exister cela aurait été mieux. Mais on gère au mieux", a ajouté Deschamps.

Victimes de coups, Théo Hernandez et Aurélien Tchouaméni ont également été préservés vendredi, laissant les Bleus avec un effectif de 19 joueurs sur 24 à deux jours de la finale.

Le "syndrome viral" évoqué par l'encadrement avait d'abord touché Dayot Upamecano, puis Adrien Rabiot, deux titulaires de l'équipe-type qui n'ont pas participé à la demi-finale contre le Maroc mercredi (2-0).

Divers symptômes ont été évoqués ces derniers jours par différents joueurs, membres du staff ou sources proches des Bleus: la fièvre, les maux de ventre ou encore les maux de tête.

Des précautions sanitaires ont été prises à l'hôtel des Bleus, avec du gel hydroalcoolique, la mise en place des gestes barrières et la mise à l'isolement des joueurs contaminés.

Mais les tests de dépistage du Covid-19 ne sont plus imposés par la Fifa, organisatrice du tournoi.

"On n'est jamais préparés à ce genre de choses, mais on essaie de se préparer de la meilleure façon", a de son côté assuré le capitaine Hugo Lloris devant la presse. "Ce sont des aléas. Mais cela n'enlève en rien la concentration, l'excitation qu'on peut avoir à l'aube d'une finale de Coupe du monde".

La France, tenante du titre, affronte l'Argentine au stade Lusail dimanche pour décrocher un troisième titre mondial.

Didier Deschamps sur ses gardes : "L'Argentine peut faire quelque chose de différent"

"Nos trois observateurs ont vu tous les matchs de l'Argentine lors de ce Mondial. Ils ont joué avec des systèmes et des joueurs différents. Toutes ces informations précises sont utiles mais l'Argentine peut présenter un système tout à fait différent dimanche, comme le Maroc l'a fait en demi-finale en alignant, pour la première fois, une défense à cinq joueurs", a expliqué le technicien français lors de la traditionnelle conférence de presse à la veille du match.

La France avait rencontré l'Albiceleste sur la route de son sacre en 2018, l'écartant en huitièmes de finale sur le score de 4-3. "Seuls sept joueurs sont encore présents aujourd'hui par rapport à 2018. Cela ne sert à rien de comparer", a dit 'DD', qui a insisté sur l'importante "gestion des émotions" à l'approche de la dernière marche.

"Nous avons tout fait pour jouer cette finale. L'important sera de garder notre sérénité. Dans une finale, il y a le match mais aussi le contexte, d'autant plus particulier quand il s'agit d'une Coupe du monde. De son côté, l'Argentine a dû gérer d'autres aspects, comme sa défaite inaugurale contre l'Arabie saoudite par exemple", a expliqué le technicien français.

Vainqueur en tant que joueur (1998) et sélectionneur (2018), Deschamps s'attend à une "ambiance festive" dimanche dans les gradins du stade Lusail, qui devrait majoritairement supporter l'Albiceleste. "J'ai bien conscience que l'Argentine dispose d'un grand soutien populaire. Les Argentins sont des passionnés, l'ambiance sera positive, avec beaucoup de chants. Mais nos adversaires seront sur le terrain et l'objectif sera le même pour les deux équipes."

En place depuis juillet 2012, Deschamps n'a pas voulu aborder son avenir, lui dont le contrat se ponctue à l'issue du tournoi. "L'équipe de France est la plus belle chose qui me soit arrivée, comme joueur et comme entraîneur. Cela fait dix ans, c'est vraiment une passion. Je suis très heureux d'occuper cette fonction mais le plus important reste l'équipe de France. Je suis à son service et je ne pense pas à mon avenir."