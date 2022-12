"J'ai eu le privilège de gagner en 2018 mais je suis désormais concentré sur le présent. Nous voulons ponctuer de la meilleure des manières cette belle histoire entamée avec tout un groupe, mais le plus dur reste à faire", a expliqué le Niçois de 35 ans samedi en conférence de presse. "Il faut se préparer à toutes éventualités, il faudra faire les efforts malgré la fatigue, l'enchainement des matches et le virus. Nous voulons finir le travail."

International à 144 reprises depuis août 2008 et devenu le joueur français le plus capé de l'histoire au Qatar, Lloris a évoqué l'identité de jeu argentine. "C'est une équipe très bien organisée et très forte défensivement, agressive sur le porteur du ballon et dangereuse lors des transitions offensives, capable de bien exploiter les erreurs adverses", a prévenu Lloris.

Le joueur de Tottenham a ensuite abordé le plan de jeu établi pour contrer l'Abiceleste. "Nous sommes en train de le préparer. Cela passera par un état d'esprit irréprochable. Notre force a été de s'adapter à toutes les situations", a-t-il dit. Contre l'Angleterre et le Maroc, les Bleus ont par moment été dominés par leur adversaire. "C'est normal, c'est le Mondial. Il faut être prêt à souffrir. C'est difficile d'avoir la possession sur l'ensemble d'un match car nous jouons uniquement face à de grandes équipes, il faut donc bien négocier les temps forts", a expliqué Lloris, avouant sans détour que la France avait "trop subi contre le Maroc après la pause" en demi-finale.

À la veille de "cette dernière bataille", Lloris a vanté l'état d'esprit du groupe tricolore. "Derrière chaque équipe qui signe de grands résultats se trouve un état d'esprit fort. Nous avons déjà prouvé que c'était le cas", a-t-il lancé. "Il n'y a pas de raison que le match de dimanche déroge à la règle."

Pour aborder au mieux cette finale, le capitaine pourra s'appuyer sur son expérience acquise au Mondial russe en 2018. "C'est un contexte différent mais ce qu'il s'est passé il y a quatre ans peut nous servir de référence. Nous avons envie d'écrire cette histoire-ci. On a déjà réalisé quelque chose de fort, le dernier match sera le plus difficile."

Hugo Lloris estime que jouer contre l'Argentine rend les choses "plus belles encore"

"Il y a toujours eu de très grands joueurs côté argentin. D'abord Diego Maradona et maintenant Lionel Messi. Ils font partie de la légende", a lancé Hugo Lloris, capitaine français, samedi en conférence de presse.

"Il y aura beaucoup d'attentes du côté argentin. Jouer une finale de Coupe du monde est toujours un grand événement évidemment. Défier l'Argentine rend les choses plus belles encore. J'espère que ce match restera dans les annales du football français", a souri le portier.

Le Niçois de 35 ans, bien conscient de ce que pourrait représenter un titre en Coupe du monde pour Messi, estime "qu'une finale est un événement trop important que pour se concentrer uniquement sur un joueur". "Nous savons ce que Messi représente dans l'histoire de notre sport mais ce sera un match entre deux équipes. L'Argentine a d'autres grands joueurs, ce sont de vrais compétiteurs. Évidemment que nous allons nous concentrer sur Messi, mais pas uniquement", a ponctué le champion du monde 2018, qui pourrait devenir le premier capitaine de l'histoire à brandir la Coupe du monde pour la deuxième fois.