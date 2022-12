”Messi mérite d’être champion du monde” : un champion du monde français préfère une victoire de l’Argentine en finale du Mondial

Notamment pour le champion du monde 1998 David Trezeguet. International français, d’origine argentine, son cœur balance entre les deux pays pour cette finale. Mais il donne sa préférence à l’Albiceleste, pour une raison toute simple : “Sur le plan émotionnel, sachant que ce sera sa dernière Coupe du monde, Leo (Messi) mérite d’être champion. Il fait rêver, mais cela n’enlève rien à l’ambition de la France de remporter le titre”, a-t-il confié au média argentin TyC Sports.

Messi-Mbappé : de Paris au Qatar pour marquer l’Histoire

S’il espère une belle finale, Trezeguet concède que ce ne sera pas un match simple à regarder pour lui : “C’est difficile sur le plan personnel et émotionnel. C’est une rencontre que je ne voulais pas mais il faut que ce soit une grande fête et une grande finale. C’est une affiche que tout le monde attendait en raison de l’histoire et de la configuration de ces équipes. L’Argentine et la France sont les deux meilleures équipes du Mondial.”