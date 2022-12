Messi-Mbappé : de Paris au Qatar pour marquer l’Histoire à la Coupe du monde 2022

De l’autre côté, on trouve ceux qui n’ont d’yeux admiratifs que pour les performances précoces et toujours plus impressionnantes de Kylian Mbappé. À deux jours de son vingt-quatrième anniversaire, le Français pourrait s’offrir une deuxième Coupe du monde en guise de sublime cadeau d’anniversaire. Mais le Dieu du football est parfois cruel et ne laisse qu’une place au sommet. Seul l’un de ces beaux génies du ballon rond rentrera à Paris avec un sourire jusqu’aux oreilles et une valise plus lourde que son coéquipier.

Parler espagnol, ça aide

Au Paris Saint-Germain sans doute plus qu’ailleurs, les egos représentent un facteur risques pour la cohésion. Un paramètre périlleux à gérer pour améliorer le collectif et éviter les clans. Il y a notamment eu ceux des Sud-Américains, dans un passé pas si lointain, avec Neymar, Thiago Silva ou encore Marquinhos, Lucas et Dani Alves. Ils assuraient une bonne ambiance dans le vestiaire et, habitant dans le même coin de la capitale, ils se voyaient régulièrement en dehors du club, notamment pour des repas en famille.

Désormais moins entouré depuis le départ de plusieurs de ses compatriotes, Neymar a apprécié l’arrivée de Messi en août 2021. Les deux hommes s’entendent très bien depuis leurs années communes au FC Barcelone et Messi avait même essayé de convaincre Neymar de revenir en Catalogne.

En revanche, la relation qu’ils entretiennent avec Mbappé est tout juste cordiale et dessine la trajectoire de montagnes russes, alimentant au fil des semaines les gros titres de la presse hexagonale. En mars 2022, L’Équipe écrivait ceci : "Leurs relations sont cordiales et respectueuses, mais pas beaucoup plus."

Quelques mois plus tôt, Messi avait déclaré : "Sincèrement, avec un joueur comme lui (Mbappé, NdlR), c’est facile de bien s’entendre. Kylian parle parfaitement espagnol, donc on a aussi de bons échanges en dehors du terrain. Ça rend les choses plus simples."

Un discours rassembleur pour éviter toute polémique bien que l’Argentin n’ait pas caché sa préférence pour le Ney. "La vérité, c’est que tout le vestiaire est magnifique. Cela m’a rendu les choses très faciles, avait confié Messi au média Sport. J’ai une relation de longue date avec Neymar, nous avons continué à parler malgré le fait de ne plus jouer ensemble (lorsque Neymar a quitté Barcelone pour Paris, NdlR). Avec Kylian, au début, c’était bizarre parce qu’on ne savait pas s’il allait rester ou partir (l’été passé, NdlR). Il était dans ses affaires. Heureusement, on apprend à mieux se connaître, sur et en dehors du terrain. On s’entend très bien. C’est un groupe sain."

Alors qu’un départ de Neymar avait été évoqué en 2021, Mbappé, très heureux d’évoluer aux côtés d’un joueur aussi talentueux que Messi, aurait poussé en ce sens auprès de la direction du PSG. On prêtait alors au numéro 7 parisien la volonté de recentrer vers lui toute la lumière. Messi serait intervenu auprès du board pour faire en sorte de conserver le Brésilien.

Récemment questionné au Qatar sur sa relation avec le génie argentin, "KM" a complimenté : "Je suis content pour lui, il s’adapte à une nouvelle vie, un nouveau club. Même quand tu gagnes sept Ballons d’or, tu dois t’adapter aussi. Il est de mieux en mieux. Je l’ai toujours dit : si on a un grand Messi, c’est mieux. C’est facile de jouer avec lui ; j’ai toujours voulu jouer avec des grands joueurs. On s’éclate, je prends du plaisir et j’apprends."

Au PSG, Mbappé est plus efficace depuis l’arrivée de Messi

Au milieu de toutes ces considérations, le plus important reste évidemment leur connexion sur le terrain. Et de ce point de vue là, on a le sentiment qu’elle n’a jamais été aussi bonne. Les trois stars, malgré quelques accrocs d’ego, sont efficaces ensemble. C’est pour ça qu’elles sont là – le PSG rêvant d’une première Ligue des champions – et qu’elles palpent des dizaines et des dizaines de millions chaque année.

L’addition de leur salaire annuel net avoisinerait selon différents médias français les 100 millions d’euros, hors primes et bonus qui peuvent parfois pratiquement doubler ce montant. L’été dernier, Mbappé a signé une prolongation record au PSG.

Bref, la "MNM" a bien compris que si une relation cordiale était préférable pour performer collectivement, il n’était pas spécialement indispensable d’être grands amis pour faire gagner l’équipe.

Les chiffres de Kylian Mbappé le prouvent : depuis que Lionel Messi évolue au PSG, il est encore plus efficace !

Avant l’arrivée de l’Argentin, le Français avait inscrit 132 buts en 171 matchs toutes compétitions confondues, soit un but toutes les 116 minutes et une moyenne de 0,36 passe décisive par match.

Avec Messi dans son équipe, il en est déjà à 58 buts en 66 rencontres, soit un but toutes les 102 minutes. Sa moyenne d’assist par match a également grimpé pour atteindre 0,46. Soit pratiquement une passe décisive par match. Ce qui prouve que Mbappé a développé son esprit collectif, ce qui est aussi plus simple avec des joueurs comme Messi à la conclusion possible des actions.

Autre chiffre : sur les 23 buts inscrits par Messi au PSG, 9 viennent d’une passe de Mbappé. Et sur les 29 passes décisives adressées par l’Argentin, 13 l’ont été vers le Français.

Mbappé court toujours après la C1 et le Ballon d’or

Inévitablement, les deux numéros 10 en sélection sont soumis à comparaison – si tant est qu’il faille absolument les comparer plutôt que de profiter de leur génie. Mbappé, talent éminemment précoce, semble taillé pour être en mesure de battre tous les records. Ou presque. Il aura 24 ans dans deux jours. Et il a certes déjà soulevé une Coupe du monde, une Ligue des nations, cinq championnats de France ou encore trois Coupe de France et deux Coupe de la Ligue, il n’a pas (encore) remporté ni le Ballon d’or ni la Ligue des champions.

À son âge, Lionel Messi posait déjà le troisième de ses sept Ballon d’or sur sa cheminée et il comptait aussi trois Ligue des champions, cinq Liga et une médaille d’or aux Jeux olympiques, entre autres.

La Coupe du monde est le seul trophée majeur qui manque à la Pulga qui, à l’âge de Mbappé, n’avait marqué qu’un seul petit but en Mondial. Le Français en est déjà à neuf.

Sous le maillot national, Lionel Messi totalise 96 buts en 172 matchs. Mbappé en est à 33 buts en 65 rencontres. S’il continue à ce rythme, le Français arrivera à 87 après 172 sélections, soit moins que Messi. Mais cela lui suffira amplement pour dépasser Olivier Giroud au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de l’équipe de France. Et cela pourrait lui permettre, qui sait, de gagner les JO 2024 à Paris, l’un de ses rares rêves inassouvis. Avant l’Euro 2024 en Allemagne.

Pour entrer un petit peu plus encore dans l’histoire de son sport.