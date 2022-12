Gardien – Tottenham

Hugo Lloris ©Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

”Il dégage une force tranquille qui résume bien sa Coupe du monde alors qu’il a été critiqué, notamment côté anglais où on a visé l’homme. Il a répondu présent et a été déterminant, même s’il n’est pas le meilleur gardien du monde et a eu quelques hésitations sur des ballons aériens. Mais il est impeccable au sol.”

Jules Koundé

Arrière droit – Barça

Jules Koundé

”Il n’est pas toujours à l’aise vu que c’est avant tout un défenseur central, mais c’est la caution défensive sur ce côté droit, avec un profil plus prudent qu’Hernandez de l’autre côté. Il ne fait pas d’étincelle, mais jamais une bêtise, un six sur dix en permanence.”

Raphaël Varane

Défenseur central – Manchester United

Raphaël Varane ©AFP or licensors

”J’ai particulièrement aimé ses vingt premières minutes contre le Maroc où il a pris ses responsabilités balle au pied pour casser des lignes avec ses passes. C’est le patron de cette défense, sans être un 'gueulard'. C’est une garantie de sécurité pour un coach. Il a une très bonne couverture et un jeu de tête exceptionnel.”

Dayot Upamecano

Défenseur central – Bayern Munich

Dayot Upamecano ©Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

”J’ai l’impression que la concurrence en sélection a un effet positif sur lui. Il s’est dit en début de tournoi que personne ne prendrait sa place et c’est le cas. Je l’ai trouvé concentré à chaque instant, ce qui était parfois son défaut. S’il joue à ce niveau au Bayern, il n’y aura plus de débat.”

Theo Hernandez

Arriège gauche – AC Milan

Theo Hernandez ©AFP or licensors

”Il a les défauts de ses qualités, c’est-à-dire qu’il est fougueux, a une grosse force de débordement et accompagne les actions offensives, comme à Milan. Mais dans cette équipe de France de Deschamps, il n’était pas le premier choix à cause de cela. Il devra faire attention à ne pas ouvrir les espaces dans son dos en finale.”

Antoine Griezmann

Médian – Atletico Madrid

Antoine Griezmann ©AFP or licensors

”C’est le cerveau de l’équipe. En plus de ce rôle plus défensif qu’il remplit avec application, il apporte du jeu entre les lignes. Il comprend ce qu’il doit faire sans qu’il faille lui expliquer. Il a montré sur ce tournoi à ceux qui en doutaient que c’est un des meilleurs joueurs du monde.”

Adrien Rabiot

Médian – Juventus

Adrien Rabiot ©AFP or licensors

”Il était le seul à surnager déjà avec la Juventus en début de saison quand l’équipe était en difficulté. Il a grandi et retrouvé la sérénité. Il fluidifie le jeu français et fait un travail de compensation, aussi, tout en commettant peu de fautes.”

Aurélien Tchouaméni

Médian – Real Madrid

Aurelién Tchouaméni ©AFP or licensors

”On voit qu’il doit jouer un peu contre nature par rapport à ce qu’il fait au Real, même si c’était un peu moins le cas contre le Maroc vu que Fofana était davantage présent en médian défensif. Il s’en tire finalement bien dans ce rôle, mais doit encore améliorer sa vitesse d’exécution.”

Ousmane Dembélé

Attaquant droit – Barça

Youssouf Fofana ©AFP or licensors

”J’entends qu’on estime qu’il ne fait pas assez parler sa vitesse, mais pour moi, il joue quasiment comme un quatrième milieu ici. Son côté est souvent exploitable, mais ses équipiers ne l’utilisent pas assez… et il doit faire le job tout seul quand il reçoit le ballon, car Koundé, dans son dos, n’est pas un latéral naturellement offensif.”

Olivier Giroud

Attaquant – AC Milan

Olivier Giroud ©AFP or licensors

”Son rôle est ingrat, car Deschamps lui demande à chaque fois de faire un gros boulot en perte de balle, ce qu’il applique très bien, comme en demi-finale où il reculait sur Amrabat. Marquer des buts est donc d’autant plus remarquable. Il gagne des fautes pour l’équipe, aussi, et sait prendre la profondeur.”

Kylian Mbappé

Attaquant gauche – PSG

Kylian Mbappe ©AFP or licensors

”On a beaucoup vu ses qualités dans les premiers matchs. Je ne veux pas banaliser, mais il était tel qu’on le connaît. Puis ses adversaires se sont bien adaptés, surtout l’Angleterre qui a montré comment faire… mais il focalisait parfois trois joueurs sur lui. Reste qu’en contre-attaque, il peut créer une grosse occasion à lui seul, même si on ne l’a pas vu les vingt minutes précédentes.”