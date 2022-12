Gardien – Aston Villa

Emiliano Martinez ©Koristenje fotografija bez odobrenja PIXSELL-a nije dozvoljeno! Svako neovlasteno koristenje krsenje je autorskih i srodnih prav

”Il avait encaissé cinq buts sur sept tirs cadrés avant la demi-finale, ce qui n’est pas une stat facile à vivre. Mais il est volcanique et sait en jouer, comme lors de la séance des tirs au but où il est entré dans la tête des Néerlandais.”

Nahuel Molina

Arrière droit – Atletico

Nahuel Molina ©AFP or licensors

”Un latéral moderne, avec une belle qualité de passe, qui sert beaucoup Messi. Il est aussi capable de centrer que ce soit depuis la ligne de fond ou plus bas. Il est parfois limite dans l’agressivité.”

Cristian Romero

Défenseur central – Tottenham

Cristian Romero ©AFP or licensors

”Il y a un vrai débat en Argentine sur le fait qu’il joue plutôt que Lisandro Martinez, mais il apporte des garanties défensives qui ont convaincu Scaloni, même s’il a moins de qualités de passe à la relance. Il avait la réputation de faire une erreur par match, mais a fait taire les critiques.”

Nicolas Otamendi

Défenseur central – Benfica

Nicolas Otamendi ©Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

”C’est un défenseur à l’ancienne que j’apprécie beaucoup. Il n’est pas grand (1 m 83), mais dispose d’une grosse détente et symbolise ce que doit être un défenseur : rigueur, leadership et autorité. Mais il ne faut pas lui demander de signer de belles relances.”

Marcos Acuna

Arrière gauche – Séville

Marcos Acuna ©AFP or licensors

”C’est un latéral assez moderne, que Messi trouve régulièrement dans la profondeur lorsqu’il rentre dans le jeu sur son pied gauche. Un peu comme Alba au Barça naguère. Il est parfois trop fougueux et me fait peur lorsqu’il se lance dans un tacle.”

Rodrigo De Paul

Médian – Atletico

Rodrigo De Paul ©AFP or licensors

”Le lieutenant de Messi et son principal pourvoyeur. Je m’attends d’ailleurs à ce que la France tente de le priver de ballons. Il a cette rigueur défensive à l’argentine et met beaucoup d’énergie à défendre. Il peut aussi s’infiltrer. Un milieu qui peut tout faire.”

Enzo Fernandez

Médian – Benfica

Enzo Fernandez ©AFP or licensors

”Il est au niveau qu’il avait montré avec Benfica en Ligue des champions contre le PSG, où il était le meilleur sur la pelouse. Son activité et son volume de jeu sont énormes. Toujours propre, il commet peu d’erreurs et sait jouer vers l’avant, comme sur son assist pour Alvarez sur le penalty croate.”

Leandro Paredes

Médian – Juventus

Leandro Paredes ©AFP or licensors

”Il n’a pas une grande vitesse et tant que l’on joue à son rythme, ça va. C’est lui qui dicte le tempo au milieu. Il est là pour mettre du muscle mais, dans le contexte de cette équipe, il va parfois trop loin. Il a été plus serein et calme en demi. Cela dit, c’est aussi quelqu’un qui sait jouer au foot.”

Alexis Mac Allister

Médian gauche – Brighton

Alexis Mac Allister ©AFP or licensors

”C’est un médian différent de De Paul, mais également un gros travailleur. C’est un bon relais entre les lignes, qui compense les montées d’Acuna et qui parcourt beaucoup de kilomètres. Il lit bien les espaces et sait se placer pour compenser les déplacements des autres.”

Lionel Messi

Attaquant – PSG

Lionel Messi ©Koristenje fotografija bez odobrenja PIXSELL-a nije dozvoljeno! Svako neovlasteno koristenje krsenje je autorskih i srodnih prav

”On avait déjà vu en Ligue des champions qu’il avait retrouvé un niveau se rapprochant de sa meilleure époque. Sa vivacité et sa mainmise sur le jeu sont là. On ne peut pas l’arrêter quand il a la balle, sinon en commettant la faute… ce qui n’est pas une bonne chose vu la qualité des phases arrêtées argentines. Les Bleus devront surtout couper les passes vers lui, comme l’ont tenté en vain les Croates.”

Julian Alvarez

Attaquant – Manchester City

Julian Alvarez ©AFP or licensors

”Ce qu’il apporte à l’Argentine est exceptionnel. Il a une grande capacité d’infiltration dans les 25 derniers mètres qui est très importante dans le système de jeu de Guardiola à City. Il a la qualité technique pour éliminer un homme et mettre la pagaille dans une défense. C’est une cible de choix pour Messi. Koundé et Varane devront faire attention à ses appels en diagonale.”