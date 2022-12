Passé tout près du but gag du tournoi quand sa relance au pied a longé sa ligne (2e), il ne peut rien faire sur la tête de Gvardiol (2e). Sa double parade devant Modric rappelle ses qualités sur sa ligne (24e) et il ne peut qu’effleurer la frappe enroulée d’Orsic (42e). Un match frustrant qui ne doit pas faire oublier son tournoi réussi.

Hakimi 5

Son dédoublement avec Ziyech qui s’est conclu par un centre dangereux a rappelé à quel point la relation technique qu’il a tissée avec l’ailier pouvait être dangereuse (29e). Mais il n’avait plus les jambes pour faire plus et a terminé très fatigué, en témoigne son contrôle manqué alors qu’il était en bonne position (75e) ou la manière avec laquelle Kovacic l’a trop facilement effacé (87e).

Dari 5

Son premier but le jour de sa septième sélection est venu récompense son abnégation (9e). Mais lui aussi a été rattrapé par cette improbable série de blessures qui touche les défenseurs centraux marocains en devant céder sa place à la 64e alors qu’il avait donné l’impression qu’il allait sortir dès la mi-temps.

El-Yamiq 5

En difficulté contre la France, il n’a pas dégagé beaucoup de sérénité à la relance, avec des prises de risque parfois démesurées. Contre à bon escient la frappe d’Orsic (47e) mais lui aussi terminé blessé, aux ischios de la cuisse gauche, ce qui a nécessité son remplacement (67e).

Attiyat-Allah 6

On peut lui reprocher cette mauvaise relance qui aboutit à l’occasion de Modric (24e). Mais pour le reste, le gaucher a livré une prestation dans la lignée de son tournoi, très réussi au relais de Maazraoui avec de l’impact dans les duels et des projections pertinentes dans son couloir. Une vraie découverte.

Sabiri 4

Jamais vraiment dans le rythme à l’image du retard fatal sur l’ouverture du score quand il lâche Perisic. Techniquement aussi, il a été en difficulté, même s’il a mieux terminé la première mi-temps qu’il ne l’avait commencé, ce qui n’était pas très difficile non plus. Remplacé dès la mi-temps.

Amrabat 6

Comme ses coéquipiers, il est pris sur la combinaison qui a permis aux Croates d’ouvrir le score. Ciblé, il a dû composer avec Kramaric qui l’a beaucoup embêté, ce qui l’a empêché d’avoir le même rayonnement dans la première relance. Il a terminé le match en défense centrale, passant tout près de coûter un penalty pour son contact sur Gvardiol (75e) mais il reste l’un des hommes forts de la compétition, sans doute le meilleur dans son registre de récupérateur.

El-Khannouss 6

Avec lui, tout va très vite. Son 19e match en professionnel a été le premier de sa carrière internationale, le premier aussi en Coupe du monde. Une récompense mais aussi une et surtout une manière de préparer l’avenir. Pas vraiment inhibé, il obtient le coup-franc qui amène l’égalisation. Techniquement au niveau, ce péché de jeunesse quand il veut absolument relancer proprement a coûté cher sur le deuxième croate. Un apprentissage cruel pour le Genkois qui a cédé sa place à la 55e à Ounahi, récoltant une accolade de Regragui au passage.

Ziyech 6

Capitaine pour sa 50e sélection, il n’a eu cesse de provoquer, avec une certaine justesse (5 dribbles réussis sur 7). Toujours aussi dangereux sur phase arrêtée, il a vu son influence diminuée au fil du match, payant l’accumulation des efforts depuis la Coupe du monde.

En-Nesyri 5

Ne pas être dans le bon timing l’a empêché de reprendre ce centre tendu d’Hakimi (29e). Il a beaucoup ferraillé avec la charnière adverse et a longtemps été trop isolé. Mais à l’arrivée, il manque deux occasions : plus que sa tête au-dessus au bout du temps additionnel (90e+6), il aurait pu faire mieux face à Livakovic (75e).

Boufal 5

64 minutes assez neutres, comme s’il n’avait plus les ressources athlétiques pour faire les efforts. Même s’il y a une petite gourmandise dans son jeu qui rappelle sa technique au-dessus de la moyenne. Remplacé par Zaroury.

Chair 6

Son entrée à la mi-temps a fait du bien. L’Anversois s’est signalé par une vraie justesse dans ses orientations de jeu (100 % de passes réussies) et une volonté de percuter pas toujours récompensé. Intéressant.

Ounahi 6

Entré à la place d’El Khannouss, il a terminé le tournoi comme il l’avait commencé avec cette volonté de se rendre disponible à chaque instant ou presque et tous les ballons ou presque ont transité par ses pieds quand il était sur le terrain. Averti pour contestation.

Zaroury 5

Remplaçant de Boufal (64e), l’ancien Carolo a croqué avec envie dans cette première en Coupe du monde. Sans avoir trop d’impact.

Benoun 4

Le dernier défenseur central valide a remplacé Dari (64e) n’a pas gagné un duel, ce qui reste très embêtant à son poste.

Amallah 4

Son carton jaune, pour contestation, reste le seul fait marquant de son entrée (67e) et rappelle qu’il doit aussi se canaliser vu l’influx qu’il perd à discuter.