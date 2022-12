”L’Argentine a un garçon à la tête de la sélection… Lionel Scaloni. On ne peut pas lui en vouloir, mais le problème est qu’il pense qu’il est le sélectionneur et veut aller à la Coupe du monde. Il peut y aller… mais à la Coupe du monde de moto, pas de foot. En Argentine, nous faisons les choses tellement de travers.” Diego Maradona n’était jamais avare d’une déclaration cinglante lorsqu’il désapprouvait une décision, qu’elle le concerne ou non d’ailleurs. Ces mots prononcés par celui qui entraînait les Mexicains de Dorados, alors que Scaloni venait de passer du statut d’intérimaire à celui de sélectionneur confirmé, en novembre 2018, ont mal vieilli.

Mais ils en disent long sur le scepticisme qu’a dû affronter l’ancien défenseur latéral argentin pour devenir l’entraîneur respecté qu'est celui qui a amené son équipe en finale de la Coupe du monde. Quand il enfile le costume de sélectionneur à l’été 2018, après une Coupe du monde où l’Albiceleste s’est inclinée 4-3 face au futur vainqueur français dès les huitièmes de finale, Scaloni n’est censé faire qu’un passage éclair. Le président de la fédération, Claudio Tapia, lui demande par défaut d’accepter un intérim de deux amicaux. “J’ai accepté sans réfléchir. On est comme ça dans mon staff, spontané et on profite”, rappelait Scaloni, 44 ans, il y a quelques jours, le sourire aux lèvres.

September 2018: pour la première de Scaloni, sur un terrain calamiteux, l'Argentine bat le Guatemala 3-0. ©AFP or licensors

Pourtant, il est face à un énorme challenge, en 2018 : redresser la barre d’une sélection qui vient d’échouer en tournoi. Une fois de plus. Comme toujours depuis la Copa America 1993, se dit-on en Argentine. Et tout ça alors que son CV de coach renseigne un job d’entraîneur des jeunes à Majorque, un autre d’assistant de Sampaoli en sélection A et quelques matchs à la tête des U20 argentins. Il doit faire face à pas mal de défiance, au pays. “La presse argentine n’avait pas du tout confiance en lui quand il a été choisi”, se souvient l’ex-Anderlechtois Hernan Losada. “Il a subi beaucoup de critiques. Il n’avait pas d’expérience en club ni en équipe nationale. Il y avait beaucoup de points d’interrogation. ”

Il était là en 2018, donc il savait ce qu'il fallait changer.

"Je ne vais pas mentir, quand j'ai vu qu'il était devenu sélectionneur de l'Argentine, j'ai été un peu surpris car je ne le voyais pas devenir coach, contrairement à un Simone Inzaghi que j'ai connu aussi", nous raconte Gaby Mudingayi, qui a été l'équipier de Scaloni à la Lazio Rome, en 2007-08. "Il était arrivé en provenance d'Espagne pour nous apporter toute son expérience. C'était quelqu'un d'assez présent dans le groupe, qui savait comment parler aux plus jeunes, qui avait une bonne relation avec tout le monde. Il savait mettre l'ambiance, aussi. J'ai le souvenir d'un joueur sérieux, plutôt bon, et qui connaissait ses limites. Surtout, qui apportait beaucoup à l'équipe."

Si Scaloni a réussi son passage à la tête de la sélection, c'est d'abord parce qu'il a su utiliser le peu de bouteille qu’il avait sur le banc pour faire avancer une équipe qui n’en était plus vraiment une, à l’époque. “Son avantage est qu’il faisait partie du staff de Sampaoli au Mondial 2018 et qu’il savait donc exactement ce qu’il fallait pour réparer cette équipe”, poursuit Losada. “D’abord un renouveau dans les appelés : plus d’Agüero, de Mascherano ni de Romero (NDLR : Sergio, l’ex-gardien). Ensuite, la nécessité de créer une atmosphère positive, un esprit d’équipe. Il a une très bonne relation avec les joueurs. C’était très important de trouver une nouvelle énergie pour Lionel Messi. ”

Copa America 2019: la déception

Le jeune sélectionneur, 40 ans, est prolongé au-delà des deux matchs initialement prévus, mais n’arrange pas ses affaires en perdant son premier vrai test, un amical en Arabie saoudite contre le Brésil (1-0). Il gagne nettement plus souvent que le contraire, mais est attendu au tournant à l’été 2019, lors de la Copa America. Le parcours n’est pas brillant : une défaite contre la Colombie, un nul contre le Paraguay, deux victoires face au Qatar puis au Venezuela en quart de finale, avant de perdre à nouveau face au Brésil en demie (2-0). Autant dire que les doutes déjà présents avant le tournoi – “Il n’a pas l’expérience requise”, répète-t-on sur les plateaux TV argentins – n’ont pas disparu. Mais le groupe technique de la fédération décide de le prolonger malgré cela. Il faut dire que Scaloni a pu compter sur le soutien public de ses joueurs, son capitaine et numéro 10 en tête.

“Grâce à la confiance qu’il a acquise auprès des joueurs, Scaloni n’a pas hésité à faire des changements. Cela montre qu’il n’est marié à personne. Il sait qu’il n’y a que Messi qui est irremplaçable”, souligne Losada. Car si le natif de la province de Santa Fe a souhaité construire un véritable collectif, il a eu l’intelligence de le bâtir autour de sa vedette absolue, Lionel Messi, avec qui la relation a toujours été bonne, une condition sine qua non pour perdurer à la tête de l’Albiceleste. Scaloni le connaissait déjà puisqu’il l’a côtoyé comme joueur. Il était sur la pelouse, ce jour d’août 2005 où “La Pulga” a fait ses débuts en équipe nationale… pour être exclu une minute après sa montée au jeu.

Coupe du monde 2006, quand Lionel Messi (premier en haut à gauche) et Lionel Scaloni (troisième en haut) défendaient les couleurs de l'Argentine en tant qu'équipiers. ©AFP PHOTO / DANIEL GARCIA (Photo by DANIEL GARCIA / AFP)

Copa America 2021: la consécration et le début de la "Scaloneta"

La fameuse "Scaloneta" de l'autre Lionel. ©DR

L’échec en demi-finale de la Copa America 2019 est le prologue d’une impressionnante série de 36 matchs sans défaite qui voit ses hommes enfin remporter un titre majeur, deux ans plus tard : ce même tournoi continental, en battant le Brésil 1-0 au Maracana, s’il vous plaît. Scaloni a fini d’emporter l’adhésion. C’est la naissance de la légende de la “Scaloneta”, le diminutif affectif “eta” étant régulièrement donné aux équipes qui ont du caractère et qui séduisent le public argentin. La “Scaloneta” c’est, dans l’imaginaire collectif, ce van conduit par le sélectionneur et dans lequel tout son groupe trouve sa place.

La série de rencontres sans défaite s’étend jusqu’au premier match de ce Mondial contre l’Arabie saoudite, qui voit ses troupes tomber. Et de très haut. Mais Scaloni a montré d’autres qualités, à cette occasion : il n’a pas paniqué, mais n’a pas commis l’erreur de s’entêter. Il n’hésite pas à revoir son onze, lançant les jeunes Julian Alvarez et Enzo Fernandez dans le grand bain avec la réussite que l’on sait.

Chaque détail est expliqué par le staff technique qui ne laisse rien au hasard.

Le technicien est aussi un tacticien, capable de faire évoluer son équipe dans trois systèmes différents selon les qualités de l’adversaire : en 4-3-3 en début de tournoi, puis en 3-5-2 pour contrer la vitesse des Pays-Bas en quart et enfin en 4-4-2 pour renforcer le milieu contre la Croatie. “Surtout, nos rencontres sont très bien préparées”, soulignait Messi après la demi-finale. “Nous avons un très bon staff technique, qui ne laisse rien au hasard. Chaque détail de chaque match est expliqué et ça fonctionne. Nous ne sommes jamais perdus, nous savons ce que nous devons faire à chaque instant et comment vont se dérouler les matchs. ”

Si Scaloni a gagné le respect de tous, c’est aussi grâce à son staff. Ceux qui l’avaient accompagné en U20 le temps de cinq matchs à l’été 2018, sont de l’aventure chez les A. Et, comme Scaloni (7 sélections) qui avait pris part à la Coupe du monde 2006 comme joueur aux côtés de Messi, ils savent ce que représente cette Albiceleste. On parle ici de Pablo Aimar (79 sélections) et Walter Samuel (57), qui forment avec le sélectionneur en chef un trio qui sait se faire confiance. Très estimé au pays, Aimar est écouté par son T1 et les deux amis partagent une grande complicité, comme on peut le voir lors de chaque rencontre argentine. Ils seront rejoints en janvier 2019 par une autre légende de la sélection : Roberto Ayala (116 sélections), qui avait notamment occupé le poste de directeur sportif à Valence après sa carrière. Ceux-là ont connu José Pekerman et l’ancien sélectionneur les a marqués tant chez les A que chez les U20, avec qui ils ont remporté la Coupe du monde 1997.

Quatre ans après son arrivée sur la pointe des pieds, Scaloni marche dans les pas son illustre prédécesseur. Beaucoup d’analystes s’excusent aujourd’hui de leurs propos de 2019. Comme Cristian Fabbiani, ancien joueur qui joue les snipers sur ESPN mais qui a fait son mea culpa, il y a quelques jours : “Si Maradona a fait une erreur, nous pouvons tous faire la même “. Et si Scaloni parvient à mater le grand maître d’échecs, Didier Deschamps, en finale, plus personne ne rira. Et le Pibe de Oro se dira de là-haut qu’il aurait peut-être mieux fait de garder sa bonne formule pour lui, pour une fois.