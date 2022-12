Didier Deschamps, ou l’art de s’adapter en tout temps

L’ancien médian a vécu les joies (champion de France avec Marseille et des victoires en Coupes nationales, champion de Serie B avec la Juventus, champion du monde en 2018), les déceptions (finale de Ligue des champions perdue avec Monaco, défaite en finale de l’Euro 2016) et les doutes.

Coupe du monde: en cas de nouveau sacre avec la France, Deschamps peut rentrer (un peu plus) dans l’histoire

Mais il a toujours su rebondir, et c’est assez remarquable. À Monaco, lors de sa première saison, il a évité la relégation dans un contexte compliqué, mais il n’a pu empêcher le limogeage, au bout de plus de 200 matchs (208).

À Turin, malgré le titre de champion et le retour en Serie A, il n’a pas voulu rester, sur fond de divergences de vues avec sa direction, ce qui l’a éloigné des bancs pendant deux ans. À Marseille, enfin, il était arrivé au bout du chemin, bouffi et usé par un contexte stressant.

C’est après l’aventure de l’OM, d’ailleurs, en 2012, que Deschamps a rencontré Noël Le Graët, le président de la fédération française, pour parler de la prise en main de l’équipe de France. Le Graët avoua ne l’avoir “quasiment pas reconnu” en raison de sa prise de poids.

"J'entraîne pour gagner, pas pour entraîner."

DD s’est alors astreint au régime et à un changement de régime, passant d’entraîneur à sélectionneur, ce qui n’est pas tout à fait le même métier. Et là aussi, s’il y a eu des joies et des déceptions, il y a eu des doutes. Et des ajustements, aussi, qui marquent le cheminement de Deschamps à la tête des Bleus.

Le barrage qualificatif pour la Coupe du monde 2014 contre l’Ukraine a enclenché ce principe de l’adaptation, quand la France a su inverser une vilaine tendance après le match aller (2-0), pour l’emporter 3-0 au retour avec cinq changements dans l’équipe de départ.

La joie de Didier Deschamps, avec Olivier Giroud, qui a parfaitement compensé le forfait de Karim Benzema.

Comme avec Monaco, il n’a pas été loin de la bascule à ses débuts de sélectionneur. Mais Deschamps trouve toujours la clé pour s’en sortir. C’est aussi l’enseignement des quatre dernières années de son mandat, entre le titre de champion du monde en 2018 et la finale de dimanche.

En Russie, il avait modifié son système, passant du 4-3-3 au 4-2-3-1 dès le deuxième match, avec Blaise Matuidi décalé sur le côté gauche. Cela n’a pas toujours été beau à voir, mais l’efficacité a toujours primé dans l’esprit de DD, qui dit régulièrement : “J’entraîne pour gagner, pas pour entraîner.”

Contesté après l’Euro, et son staff remis en question

Deschamps-la-gagne est un raccourci facile, puisqu’il n’a pas (encore ?) remporté l’Euro, mais la manière dont il a su rebondir et transformer les mauvaises nouvelles en atouts peut être mise à son crédit. Et son palmarès, qui peut le faire entrer un peu plus dans l’histoire, est un rappel que tout ne tient pas du hasard.

À la sortie de l’Euro 2021, et d’une élimination contre la Suisse en huitième de finale (3-3, 4-5 aux tirs au but), les nuages étaient toutefois venus obscurcir l’horizon. Le rappel de Karim Benzema devait être la dernière touche au tableau pour envisager le doublé, cela a provoqué une tension entre Olivier Giroud et Kylian Mbappé.

Un retour de Karim Benzema pour participer à la finale avec les Bleus ? La réponse sèche de Didier Deschamps

Le camp de base à Budapest avait été une mauvaise option, et l’ambiance générale n’était pas à la légèreté, comme en Russie. Deschamps était contesté, et une partie de son staff remise en question. La victoire en Ligue des nations, en octobre 2021, a pu calmer les vents contraires, mais le sélectionneur n’a pas manqué de glisser que la période n’a pas été simple.

À l’approche de la Coupe du monde, pour la première fois depuis sa prise de fonction, il n’avait d’ailleurs pas prolongé son contrat, ce qui ne pouvait pas être innocent. Les rendez-vous en Ligue des nations en juin, marqué par le décès de son papa, avaient renforcé les doutes sur la capacité de l’équipe de France à élever son niveau.

Il a su se servir des forfaits pour installer une autre dynamique

Les matchs de septembre n’avaient pas tout effacé et les forfaits ont commencé à pleuvoir : Ngolo Kanté mi-octobre, Paul Pogba fin octobre, Presnel Kimpembe mi-novembre, Benzema juste avant le début du tournoi puis Lucas Hernandez après quinze minutes lors du premier match contre l’Australie…

L’hécatombe aurait pu provoquer la chute, mais c’est tout l’inverse qui s’est produit. Et s’il y a toujours une part de chance, Deschamps y est tout de même pour quelque chose dans ce rebond permanent.

Didier Deschamps a repositionné Griezmann dans un rôle de relayeur. ©AFP or licensors

Les forfaits d’éléments majeurs au milieu, d’abord, ont conforté ses choix de rappeler Adrien Rabiot, boudeur en 2018 et complètement réintégré depuis 2020, et de faire confiance à Aurélien Tchouaméni, presque toujours titulaire depuis qu’il est convoqué – sa première sélection date de septembre 2021.

L’absence de Benzema, un Ballon d’or tout de même, a permis à Giroud de prendre toute la place, tout en laissant la lumière à Mbappé. Les tensions de l’Euro sont oubliées et tout va bien dans le meilleur des mondes. Ce sont aussi les discussions de Deschamps, avec ses joueurs, qui ont permis cette dynamique plus vertueuse.

Elles sont plus nombreuses, en tête à tête, ou par petits groupes, ont expliqué plusieurs joueurs pendant le tournoi. Les séances vidéo ont aussi évolué, à destination des titulaires plutôt qu’à tout le groupe, ou lors des séances d’entraînement, pour apporter les corrections nécessaires “en direct”.

Il a repositionné Griezmann et fait le choix de la défense à quatre

S’il a su s’adapter aux codes de la nouvelle génération, et être plus ouvert, Deschamps a pu aussi trancher, à l’image de son choix de se passer de Benjamin Pavard. Ou quand il a recadré Jules Koundé, coupable d’avoir gardé autour du cou une chaîne que l’arbitre lui a fait retirer lors de France – Pologne.

À la mi-temps du huitième de finale, le sélectionneur a su aussi tonner pour remettre un peu d’ordre, tout en s’appuyant sur ses anciens, tels que Hugo Lloris ou Antoine Griezmann.

Le positionnement du joueur de l’Atletico de Madrid a été l’autre élément marquant du parcours de la France pendant cette Coupe du monde, en même temps que le passage à une défense à quatre, annoncé dès la divulgation de la liste des 25.

Installé dans un rôle moins offensif, plus relayeur et organisateur, Griezmann reste décisif (trois passes décisives). Son intelligence tactique permet également à Deschamps d’avoir un relais sur le terrain, comme il l’a été, joueur, à un autre poste, à Marseille, à la Juventus ou en équipe de France.

"Il y a quatre ans, je ne l'attendais pas dans l'axe. Là, il joue plus dans une doublette avec beaucoup de liberté."

L’idée de la défense à quatre, elle, a pris de l’épaisseur à mesure qu’il voyait que la défense à trois, un temps testée, n’était plus une option. Il a trouvé, avec Raphaël Varane et Dayot Upamecano, un duo solide, que Ibrahim Konaté peut compenser en cas d’absence. Il reste toutefois une ombre, une de plus, avec les malades de dernière minute. Upamecano et Rabiot avaient déclaré forfait pour la demi-finale contre le Maroc. Désormais, ce sont Varane et Konaté qui ont été annoncés malades, à deux jours de la finale. Une adaptation de plus à prévoir ?

Dimanche, contre l’Argentine, Didier Deschamps va-t-il s’adapter avec une nouvelle défense, et, surtout, à Lionel Messi ? “On l’a déjà fait en 2018, rappelle-toi”, a-t-il lancé, taquin, à Adil Rami, consultant pour TF1 qui lui demandait s’il y aurait un plan pour contrer le capitaine argentin.

Plus sérieux, il a ajouté : “Forcément, il y a des précautions à prendre pour limiter son influence. Il y a quatre ans, je ne l’attendais pas dans l’axe. Là, il joue plus dans une doublette avec beaucoup de liberté et cette capacité à marquer et faire marquer.”

Mais DD trouve toujours un plan, ou très souvent.