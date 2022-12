Croatie-Maroc à la Coupe du monde 2022 : la grosse frayeur de Yassine Bounou en début de match (vidéo)

Le Maroc est passé tout près de la catastrophe après quelques secondes de match entre la Croatie et le Maroc, dans cette petite finale. Le gardien marocain Yassine Bounou s’est fait une énorme frayeur. Il a totalement manqué une passe devant son but et le ballon est passé à quelques centimètres de rentrer dans ses propres cages. Insolite !