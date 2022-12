Un champion du monde français dézingue l’Argentine : “Je n’aime pas cette équipe…”

Alex Teklak au sujet d'Antoine Griezmann à la Coupe du monde 2022 : "Il n'est pas bon, il est exceptionnel"

Sans surprise, le défenseur de Troyes supportera donc l’Equipe de France dimanche. D’autant plus qu’il n’a pas l’air de porter les Sud-Américains dans son coeur. “Je n’aime pas cette équipe argentine. J’aime beaucoup Lionel Messi. J’aime tout de ce joueur. C’est une légende et l’un des meilleurs joueurs de tous les temps pour moi. J’ai eu la chance de le rencontrer en Espagne. Mais l’image que l’équipe argentine a montré pendant cette Coupe du monde avec beaucoup d’agressivité, de méchanceté, et de non fair-play… Sur les terrains, je trouve qu’elle n’a pas montré une belle image”, a lancé l’ex-joueur du FC Séville.

« Je n'aime pas cette équipe d'Argentine. L'image qu'elle a montrée pendant cette Coupe du monde, avec beaucoup d'agressivité... Elle n'a pas montré une belle image sur le terrain » ⚽



Adil Rami, champion du monde 2018, se dit stressé pour le match de dimanche dans #Quotidien pic.twitter.com/DfunVEVbvu — Quotidien (@Qofficiel) December 15, 2022

”Je pense qu’on va gagner”

Un peu plus tard, Adil Rami se risque tout de même à un pronostic avant le match de dimanche, bien qu'il ait dit le contraire quelques minutes plus tôt. “Je pense qu’on va gagner. Avec les blessures et les problèmes qu’il y a eus, il y a trop de choses qui vont dans notre sens”.