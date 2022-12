Sinisa Mihajlovic est décédé à 53 ans

Après avoir mis fin à sa carrière de joueur en 2006, il débute celle d'entraîneur en 2008 à Bologne avant de rejoindre Catane en décembre 2009. Après un passage à la Fiorentina, il a entraîné l'équipe nationale serbe entre 2012 et 2013 avant de revenir en Italie pour entraîner la Sampdoria, l'AC Milan et le Torino.

"La Lazio pleure le décès de Sinisa Mihajlovic, un grand joueur de la Lazio, un guerrier sur le terrain et dans la vie", a écrit le club romain avec lequel il a joué 193 rencontres entre 1998 et 2004. "Son courage sur le terrain n'avait d'égal que celui dont il a fait preuve face à une grave maladie, qui n'a jamais affaibli son esprit et son tempérament. Il laissera une trace indélébile dans l'histoire de la Lazio pour avoir été champion d'Italie et pour le message d'espoir qu'il a représenté jusque dans les derniers moments de sa vie. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille."

Le club de Bologne a lui réagi brièvement sur Twitter. "Au revoir monsieur, vous resterez à jamais dans nos coeurs."