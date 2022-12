Gianni Infantino défend la Coupe du monde 2022 comme la "meilleure de l'histoire" et annonce une nouvelle compétition

Sur le plan sportif, Infantino a remarqué qu'aucune équipe n'est restée invaincue. "Cela veut dire beaucoup sur le développement du football" revenant sur la qualification du Maroc pour les demi-finales, une première pour un pays africain et la première d'une arbitre principale féminine, la Française Stéphanie Frappart, "et elle a très bien arbitré."

Parmi les polémiques ayant marqué ce Mondial, celui du port du brassard OneLove, interdit par la FIFA, lourdes sanctions à l'appui. Infantino s'est retranché derrière le règlement et l'argument de vouloir "protéger le football". "Nous avons 211 membres. Autant de pays avec leurs régimes, leurs points de vue. Nous devons avoir du respect pour chacun d'eux. Nous sommes une organisation globale. Il ne s'agit pas d'interdire pour interdire, mais on a des règlements qui disent que sur le terrain, on joue au football."

Gianni Infantino, 52 ans, a aussi insisté sur le fait que le Comité de la FIFA a décidé qu'il était toujours dans son premier mandat comme président. Ce qui veut dire qu'il pourrait rester à son poste jusqu'en 2031 (au bout de trois mandats de quatre ans maximum) s'il était réélu l'an prochain et en 2027.

La Coupe du monde des clubs organisée au Maroc en 2023, 32 clubs à partir de 2025

La prochaine Coupe du monde des clubs sera organisée du 1er au 1 février 2023 au Maroc, a confirmé Gianni Infantino, le président de la FIFA, vendredi lors d'un point presse au Mondial au Qatar après un Conseil de la fédération internationale de football. La première édition à 32 clubs est elle prévue en 2025.

La prochaine Coupe du monde des clubs se jouera donc toujours dans le format classique avec les champions des six confédérations et un club du pays-hôte. Le Real Madrid sera le représentant européen.

À l'origine, la FIFA avait décidé de lancer une Coupe du monde des clubs à 24 équipes durant l'été 2021 mais le tournoi avait été annulé afin de disputer l'Euro 2020 et la Copa America, reportés d'un an à cause de la pandémie de coronavirus.

La FIFA a finalement décidé de mettre sur place une compétition à 32 équipes dont la première édition aura lieu en 2025. Les dates et le pays-hôte ne sont pas encore connus.