”En Argentina Naci” : d'où vient ce chant argentin en éloge à Lionel Messi et Diego Maradona ? (vidéo)

Les paroles sont explicites et en éloge aux deux légendes du pays : Diego Maradona et Léo Messi. “Je suis né en Argentine, terre de Diego et Lionel, des enfants des Malouines, que je n’oublierai jamais. Je ne peux pas t’expliquer, parce que tu ne comprendras pas, les finales qu’on a perdues, j’ai pleuré pendant des années. Mais c’est fini maintenant, parce que dans le Maracanã, la finale avec les Brazucas, Papa les a encore battus. Les gars, maintenant nous avons repris espoir, je veux gagner la troisième, je veux être champion du monde, et le Diego, dans le ciel nous pouvons le voir, avec Don Diego et la Tota, en encourageant Lionel”.

La mélodie est en fait reprise de la musique de La Mosca “Muchachos, Esta Noche Me Emborracho” qui comptabilise plus de 10 millions de vues sur Youtube. Ils ont même fait un remake sur Youtube avec les paroles pour l’Argentine sortie le 11 novembre 2022 en vue de la Coupe du Monde. Cette musique était déjà reprise parmi les clubs argentins mais c’est la première fois qu’elle est adaptée pour le pays. Plusieurs références sont dans la musique, outre Léo Messi et Maradona, il y a aussi mention de “la Tota” (la mère de Maradona), “Don Diego” (le père de Maradona) et “Los Pibes de las Malvinas” ou les enfants des Malouines (une île au large de l’Argentine qui a vu une guerre entre le pays et la Grande-Bretagne a qui appartient l’île).