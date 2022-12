Coupe du monde: en cas de nouveau sacre avec la France, Deschamps peut rentrer (un peu plus) dans l’histoire

Si la France gagne dimanche contre l’Argentine, DD sera le deuxième sélectionneur à remporter deux fois la Coupe du monde comme entraîneur, après Vitorrio Pozzo. Le sélectionneur italien, en 1934 puis 1938, avait réalisé le doublé, avec une médaille d’or olympique entre les deux (1936 aux Jeux de Berlin).

Nouvelle inquiétude chez les Bleus : deux nouveaux joueurs victimes d’un coup de froid à 48h de la finale

C’était une autre époque (la Coupe du monde était disputée à seize équipes) et l’Europe vivait les prémices d’un bouleversement mondial. Mais si des soupçons, non avérés, ont pu accompagner le succès italien à domicile, en 1934, Pozzo a marqué pour partie l’histoire du football. Son système de jeu, en 2-3-2-3, était une petite révolution pour l’époque, plus pragmatique que technique et séduisant, ce qui n’est pas sans rappeler quelqu’un.

Avec trois Coupes du monde à son palmarès, Didier Deschamps rejoindrait également, tous postes confondus, Pelé (3 Coupes du monde comme joueur, en 1958, 1962 et 1970) et donc Mario Zagallo. En cas de succès, enfin, il se rapprocherait à une victoire de l’Allemand Helmut Schön, le sélectionneur qui a gagné le plus de matchs en Coupe du monde (16, en 25 matchs).

Deschamps est à égalité avec Luiz Felipe Scolari (14 victoires avec le Brésil et le Portugal, en 21 matchs). Son taux de réussite de victoire serait, en revanche, le meilleur, et de loin, puisqu’il remporterait quinze des dix-neuf matchs de Coupe du monde qu’il a dirigé (79 % de victoire).

Le Mondial XXL de Griezmann : “Il n’est pas bon, il est exceptionnel”