Argentine-France: que reste-t-il du huitième de finale de 2018 ?

Tout le monde entend encore le “second poteau, Pavaaard…” de Grégoire Margotton, quand la France a égalisé (2-2). Tout le monde se souvient, aussi, du premier grand match de Kylian Mbappé sous le maillot de l’équipe de France. Il avait provoqué un penalty et marqué deux buts, rien que ça. Tout le monde se rappelle, enfin, qu’à la sortie de cette défaite, la question était à nouveau posée : Lionel Messi gagnera-t-il un jour la Coupe du monde ? Un peu plus de quatre ans plus tard, le capitaine argentin reçoit une dernière chance.

De 2018 à 2022, qui est encore là ? Sept des vingt-trois Argentins et neuf des vingt-trois Français feront le lien entre Kazan et Doha. Les autres ont arrêté la sélection, mis un terme à leur carrière ou n’ont pas été appelés, par choix ou parce qu’ils sont blessés. Sur le banc, Didier Deschamps est toujours bien présent alors que Jorge Sampaoli a été remplacé par Lionel Scaloni à la sortie de cette élimination.

Ils sont toujours là

Cinq Argentins et six Français de 2022 étaient au coup d’envoi, le 30 juin 2018, mais tous ne seront pas titulaires dimanche.

Côté argentin, le gardien Franco Armani n’avait pas débuté le Mondial 2018 comme titulaire. Il l’avait terminé, jouant le dernier match de poule contre le Nigéria et le huitième de finale. En 2022, il est remplaçant. Nicolas Otamendi (34 ans) est toujours un élément central de la défense, seul son partenaire dans l’axe a changé (Rojo en 2018, Romero en 2022). Il honorera sa centième cap dimanche.

Nicolas Tagliafico était un titulaire en 2018, c’est moins évident désormais et il n’a joué la demi-finale contre la Croatie qu’à la faveur de la suspension de Marcos Acuna. L’arrière gauche de Séville était déjà là en 2018, mais il n’avait disputé qu’un match, contre le Nigéria, comme ailier gauche. Il a eu la préférence sur Tagliafico.

Nicolas Otamendi est toujours bien présent en défense centrale. ©© ANP

Angel Di Maria était un cadre en 2018, il avait d’ailleurs égalisé d’une frappe lointaine. Le joueur de la Juventus est toujours un élément important de l’Albiceleste, mais il est diminué pendant ce Mondial et n’a joué que huit minutes lors de la phase à élimination directe. Paulo Dybala joue toujours contre la Croatie en Coupe du monde, mais jamais avant, ni après, ou presque. Le joueur de l’AS Rome avait disputé 22 minutes contre les Croates en 2018 puis les 16 dernières, mardi, en demi-finale. Pour le reste il a toujours été remplaçant.

Lionel Messi, lui, n’a pas manqué une minute en 2018 et 2022. Le capitaine, vainqueur de la Copa America 2021 avec Armani, Otamendi, Tagliafico, Acuna et Di Maria, parmi les rescapés de 2018, aimerait finir un dernier match avec une victoire.

Pavard, de héros de 2018 à dégradé en 2022

Pour la France, il convient d’abord de dégager un quatuor pour mieux comprendre la suite. Depuis la Coupe du monde 2014, Hugo Lloris, Raphaël Varane, Antoine Griezmann et Olivier Giroud sont les quatre grognards sur lesquels s’appuie Didier Deschamps. Ils étaient titulaires en 2018 et le seront encore dimanche.

Le gardien de Tottenham, recordman de caps en équipe de France (144), et capitaine des Bleus, fait partie des meubles. Steve Mandanda et Alphonse Areola, qui étaient déjà là en 2018, voient, depuis le banc, que le numéro 1 est toujours bien en place.

Le défenseur de Manchester United a changé de club entre 2018 et 2022, et si son statut a pu vaciller en raison d’un retour de blessure en début de tournoi, il a rapidement repris sa place dans l’axe.

Ousmane Dembélé était remplaçant en 2018. Il est désormais titulaire en 2022. ©AFP or licensors

L’attaquant de l’Atletico de Madrid, lui, avait ouvert la marque contre l’Argentine, sur penalty, il y a quatre ans. Amateur de maté, une boisson sud-américaine qui lui vient plus de sa connexion uruguayenne, il a pris une nouvelle dimension en 2022.

L’attaquant du Milan AC, enfin, est le meilleur buteur de l’histoire de la sélection française (53 buts) et avait été passeur décisif, pour Mbappé, il y a quatre ans.

Kylian Mbappé avait été l’homme du match, il y a quatre ans. Il avait semé la pagaille dans la défense argentine, avec un penalty provoqué et deux buts, et il sera encore le premier danger, dimanche, avec sa vitesse.

Benjamin Pavard n’est plus un danger pour l’Argentine, lui. L’arrière droit avait égalisé, d’une frappe pure, à la réception d’un centre de Lucas Hernandez. Il était encore titulaire au début de la compétition, en 2022, mais son manque de remise en question après le match contre l’Australie, a convaincu Didier Deschamps de s’en passer pour la suite du tournoi. Pavard paraît plus ouvert après des jours difficiles, mais la place lui semble fermée à double tour.

Ousmane Dembélé a suivi le chemin inverse de Pavard, ou presque. Plus souvent remplaçant que titulaire lors de la campagne de 2018, l’attaquant du Barça s’est imposé dans l’équipe de base, au Qatar. Il n’a fini aucun match, mais il a toujours commencé.

Ils sont blessés

C’était la question essentielle avant le Mondial : comment Didier Deschamps va-t-il faire pour réussir sans plusieurs cadres ? Du groupe de 2018, il a dû renoncer à prendre Paul Pogba, Ngolo Kanté et Presnel Kimpembe, soit le cœur de son milieu et un défenseur central précieux. Et comme un malheur n’arrive jamais seul, il a dû se passer de Lucas Hernandez, blessé contre l’Australie lors du premier match et forfait pour la suite du tournoi (rupture des ligaments croisés).

Côté argentin, seul Giovani Lo Celso semblait avoir une chance d’être dans le groupe des 26 sans une blessure. Ils ont pris leur retraite internationale

Ils ont pris leur retraite internationale

L’Argentine a profité de l’élimination de 2018 pour changer de sélectionneur et modifier la structure de sa sélection. Neuf éléments de 2018 ont ainsi pris leur retraite internationale dans la foulée de l’élimination ou quelques mois après.

Les gardiens Nahuel Guzmann (36 ans) et Willy Caballero (41) ont rangé les gants en sélection, mais pas en club. Le premier évolue au Tigres (Mexique) et le deuxième à Southampton, après avoir fait une bonne partie de sa carrière à Chelsea, comme remplaçant. Il a joué 29 matchs en quatre ans.

Cristian Ansaldi, Federico Fazio, Javier Mascherano, Lucas Biglia, Ever Banega, Enzo Perez et Gonzalo Higuain ne sont pas revenus après l’élimination de 2018. Seul Mascherano a mis un terme à sa carrière, en 2020. Il s’occupe désormais des moins de 20 ans argentins. Les autres jouent encore en club : Ansaldi à Parme, Fazio à Salernitana, Biglia à Basaksehir, Banega à Al Shabab, Perez à River Plate et Higuain à Miami.

Agüero a gagné la Copa America puis a dit stop

Sergio Aguero était au Qatar avec ses anciens équipiers pour suivre Argentine - Pays-Bas. ©AFP or licensors

D’autres joueurs de 2018 ont continué avec la sélection, avant de se retirer, à l’image de Sergio Agüero. L’ancien attaquant de Manchester City, qui a fini sa carrière au Barça, a remporté la Copa America en 2021 avant de se retirer de la sélection. Gabriel Mercado (Internacional, Brésil) a arrêté en mars 2019, Marcos Rojo (Boca Juniors) a dit stop en septembre de la même année alors qu’Eduardo Salvio (Umam Pumas, Mexique) a arrêté les frais en octobre 2020.

La France n’a pas autant de retraités de la sélection. Mais ils sont plusieurs à avoir mis un terme aux appels en Bleu, de manière explicite ou non.

Adil Rami avait annoncé sa retraite internationale dans la foulée de la victoire de 2018. Il est revenu sur ce qu’il a dit, a honoré les sélections qui ont suivi, mais s’est définitivement retiré en novembre 2018.

Steven Nzonzi avait été la surprise de 2018. Il a encore été appelé jusqu’en 2020, mais évolue désormais à Al-Rayyan, au Qatar. Blaise Matuidi, lui, a opté pour Miami. Et s’il n’a jamais officiellement annoncé son retrait de la sélection, il n’est plus venu depuis octobre 2019 et semble plus proche de la retraite tout court.

Il reste enfin l’épineux cas de Benjamin Mendy. Remplaçant en 2018, il n’était plus appelé depuis novembre 2019. Il risque, surtout, une condamnation judiciaire pour des affaires de viol, en Angleterre.

Ils ne sont pas ou plus appelés

Les candidats sont nombreux, en France, et les places sont chères en sélection. Plusieurs joueurs de 2018 ne sont plus dans le décor, quatre ans plus tard. Samuel Umtiti a multiplié les soucis de niveau, puis de genou, et il doit déjà trouver une manière de relancer sa carrière en club – il évolue à Lecce – avant de penser revenir chez les Bleus. Reviendra-t-il seulement ?

La question peut également se poser pour Florian Thauvin, parti au Mexique (Tigres) ou Djibril Sidibé (AEK Athènes). Pour Thomas Lemar (Atletico de Madrid), Corentin Tolisso (Lyon) et Nabil Fekir (Betis Séville), c’est surtout la concurrence qui les a empêché de revenir quatre ans plus tard.

Côté argentin, le cas de Cristian Pavon est assez troublant. Le joueur de 26 ans (Atletico-MG, Brésil) a toujours joué lors des onze matchs disputés avec l’Argentine. Depuis l’élimination de 2018, il n’est plus jamais repris. Maximiliano Meza (Monterrey, Mexique) a été appelé en février 2022 pour un match de qualification dans une forme de dépannage.