"Une soirée incroyable", "c'est le haut niveau" : Deschamps, Kolo Muani et Théo Hernandez réagissent à la victoire contre le Maroc

”C’est le haut niveau. C’est une demi-finale de Coupe du monde. C’est le haut niveau. Les Marocains ne sont pas arrivés là par hasard. Ils ont fait voir la qualité qu’ils avaient même si en fin de première mi-temps et dans la première partie de la seconde, on n’a pas tout bien fait. Ce qui leur a permis d’être dangereux”.

Mais le sélectionneur français qui disputait son 137e match à la tête des Bleus, a souligné à propos de son équipe. “Quand il s’agit de se serrer les coudes et d’être solide défensivement on est capable de le faire. Car au-delà de la qualité de cette équipe, il y a un mental, un état d’esprit et si on est en finale, c’est dû à tout cela”.

Il est revenu sur les deux absents Upamecano et Rabiot, habituels titulaires. “Un sélectionneur est appelé à faire un choix avec toutes les infos dont je dispose. Upamecano sort de trois jours de maladie. Hier il a pu faire une séance un peu à part. Évidemment être dans un été fébrile par rapport à l’intensité d’un tel match demandait, même s’il était disponible. Avec “Ibou” Konaté, qui a fait voir de belles choses, cela me paraissait évident. Rabiot allait mieux depuis hier et ce midi. Mais il est resté à l’hôtel. Ils devraient être disponibles dimanche”.

Interrogé sur son choix de faire monter au jeu Kolo Muani qui a immédiatement marqué. “Ce n’est pas par hasard. C’est un groupe. On s’attend toujours que ce soient les mêmes qui rentrent. Kolo Muani me donne raison parce que Kingsley (Coman) aussi a ressenti cet après-midi un état de fébrilité. Kolo Muani a cette capacité de course plus importante. C’est un exemple pour tous autres joueurs qui n’ont pas été concernés jusqu’à présent. Lui, il rentre est il est décisif.”

Deschamps a aussi parlé de Messi. “L’Argentine possède un très très grand joueur avec Leo Messi qui fait beaucoup de différences. Il y a une bonne agressivité (dans cette équipe). Cela va être une bataille. (Messi) on l’a déjà rencontré (en 1/8e de finale en 2018, NDLR). Évidemment, il y a des précautions à prendre pour limiter son influence. Il a cette capacité à marquer ou à faire marquer.”

Theo Hernandez, premier buteur français décrivait : “Une soirée incroyable. On est très contents du match qu’on a fait et du but. Mon frère (Lucas blessé dans le premier match contre l’Australie) est très content, je l’ai eu il y a dix minutes. C’est un moment incroyable. On peut faire une histoire incroyable pour nous et pour tous les Français. On savait que le Maroc avait une grande équipe”.

À peine monté au jeu, Randal Kolo Muani a assuré la victoire des Bleus en marquant le 2e but français : “C’est magique. Je n’ai pas les mots. On s’est donné les moyens. Ce n’est pas fini. Il va falloir aller au bout. Je suis dans mon rêve J’ai marqué mon premier but j’espère que ce ne sera pas le dernier. (Sur son but) Je suis content d’avoir suivi Kylian parce que c’est lui qui a lancé l’attaque. Je ne réalise pas encore. J’espère qu’on va aller plus loin encore.”