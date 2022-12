Ronaldo et Neymar : le nouveau tatouage osé de Richarlison (photo)

Auteur d’un bon Mondial et peut-être détenteur du meilleur but de la compétition, Richarlison a eu la bonne idée de faire un nouveau tatouage énorme dans son dos. Sur celui-ci, on peut apercevoir les visages de Ronaldo Nazario et Neymar… Soit un joueur avec qui il a joué il y a quelques jours et avec qui il jouera sûrement encore des rencontres. Tatouage osé et drôle d’idée que peu de personnes oseraient arborer.