Une ville qui ne vibre désormais que pour la “petite araignée”. Un sobriquet donné par le frère du joueur. Il était haut comme trois pommes mais écrasait tout le monde. Comme s’il avait huit jambes au lieu de deux.

À 11 ans, le Real Madrid lui a proposé de signer un contrat

Les recruteurs des plus gros clubs européens ne s’y trompent pas. Le premier à tenter sa chance est le Real Madrid. Alvarez est invité en Espagne pour disputer un tournoi. Il a 11 ans et, sans surprise, il marche sur l’eau. Les Merengue veulent lui faire signer un contrat mais la législation de la Fifa l’empêche de traverser l’Atlantique avant ses 16 ans.

Deux rêves : jouer à River Plate et avec Messi

Il n’aurait de toute façon pas accepté de quitter sa famille si jeune. Élevé dans un environnement sain et sans souci, l’Argentin a longtemps refusé les propositions des formations argentines les plus huppées. Il s’est toutefois rapidement fixé deux objectifs dans la vie. Jouer pour River Plate, dont il est fan, et avec Lionel Messi, qu’il regarde toutes les semaines sous le maillot du Barça malgré le décalage horaire.

La première case est cochée dès ses 15 ans et son recrutement dans le légendaire club de Buenos Aires. Les versions divergent mais il n’aurait eu besoin que de quelques minutes pour convaincre son futur employeur. L’ascension peut commencer. À 18 ans, il joue son premier match et y devient une superstar “pratiquement irremplaçable dans l’équipe”, a dit Jorge Brito, président de River Plate. À la veille de son 22e anniversaire en janvier 2022, Alvarez signe à Manchester City où il ne débarque qu’à l’été.

Lionel Messi bat des records et n'est plus qu'à une longueur du roi Pelé

Mais pourquoi raconter l’histoire sans grands rebondissements et assez banale de ce garçon aux joues encore tachetées d’acné ? Car elle explique ce qu’il est en train de réaliser avec l’Argentine. Il a su rester patient, intelligent, pour se mettre au service de son idole Lionel Messi. Il rêvait de jouer à ses côtés. Il n’imaginait certainement pas devenir son complément idéal.

“Julian était un ton au-dessus de tout le monde. Il aurait mérité le trophée d’homme du match”, a dit Messi à l’intention de son binôme après leur match face à la Croatie. La Pulga a décidé de prendre sous son aile un gamin qui, comme lui, a fait des pas de géants en côtoyant un certain Pep Guardiola.

Leur bonne entente saute aux yeux. ©Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Le parfait complément à la Pulga

En quelques mois passés aux côtés de Guardiola, il a franchi un nouveau cap. Le technicien catalan a pour objectif de faire de lui le meilleur deuxième attaquant au monde. Il rêve de le voir tourner autour d’Erling Haaland et lui créer des espaces. Il ne se doutait pas qu’il aurait déjà un aperçu complet de son potentiel dès la Coupe du monde.

Le sélectionneur argentin Lionel Scaloni a hésité deux matchs avant de trancher en faveur d’un Alvarez largement moins clinquant que Lautaro Martinez ou Paulo Dybala. Ces deux derniers n’auraient toutefois jamais consenti les mêmes efforts. “Alvarez fait beaucoup de courses pour compenser le fait que Messi ne défend pas”, a expliqué notre consultant Thomas Chatelle après la demi-finale.

S’il accepte de faire un pas de côté pour laisser son capitaine briller, c’est parce qu’il est son idole. Scaloni l’a compris : il peut tout demander à Alvarez si le but est, in fine, de servir Messi.

Résumer la “petite araignée” à un simple faire-valoir du numéro 10 serait oublier qu’il en est déjà à quatre buts en autant de matchs comme titulaire depuis le début du tournoi. S’il ajoute celui de la victoire en finale, il aura sa statue à Calchin.