Alors que les deux demi-finales du Mondial au Qatar ont lieu à 20h00, il est légitime de se demander pourquoi il n’en est pas de même pour la finale.

Objectif : toucher un maximum de téléspectateurs à travers le monde

La réponse est à chercher du côté de la FIFA. Depuis plusieurs années, l’instance dirigeante du football mondial veille à ce que les finales de ses plus grandes compétitions, donc de la finale de la Coupe du monde, se déroulent à un horaire le plus correct possible pour un maximum de pays à travers le monde vu l’audience planétaire de l’événement. Ce n’est donc pas principalement en fonction des impératifs du pays hôte que la finale a lieu à 16 heures au lieu de 20 heures, par exemple.

À titre de comparaison par rapport à la situation européenne, il sera 18 heures au Qatar au moment du coup d’envoi de la finale ce dimanche. À New York, il sera 10 heures du matin et 23 heures à Pékin.

En 2018, en Russie, la finale entre la France et la Croatie avait débuté à 17 heures (heure belge).