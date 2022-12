"Mbappé menace le rêve de Messi", "Les Bleus, à la force de l'habitude", "On y est encore": la presse attend la finale du Mondial avec impatience

La France "s'habitue" à la finale

C'est précisément cette nouvelle participation à la finale que la presse française a voulu mettre en évidence."On y est encore", titre le Parisien en Une ce matin, ajoutant que "les Bleus disputeront leur quatrième finale en vingt-quatre ans." Un chiffre exceptionnel qui met encore un peu plus en avant la supériorité actuelle de la France sur le reste du monde, footballistiquement parlant.

La une du Parisien de ce jeudi 15 décembre 2022. ©Le Parisien

"La France est encore en finale", titre également So Foot sur son site internet, paraphrasant le célèbre dicton "jamais deux sans trois" : "Ils ont une étoile, ils ont deux étoiles, ils veulent la troisième étoile." Et le magazine n'a pas les mots pour évoquer cette performance historique de la part des Bleus : "Vous pouvez le retourner dans tous les sens : la France est pour la seconde fois d'affilée en finale de la Coupe du monde. Vous pouvez tout écrire après ça, tout analyser, tout épier, tout sous-peser, rien ne peut minimiser une telle performance".

Pour Le Monde, les Bleus se sont qualifiés pour la finale "à la force de l'habitude". Le journal précise dans ses colonnes que "le football français s’est trop longtemps complu dans un rôle de perdant magnifique pour oser faire la fine bouche."

"Un peu plus près des 3 étoiles", titre de son côté la Voix du Nord, en référence au célèbre titre du groupe Gold, avant de souligner la nouvelle performance exceptionnelle des Bleus dans ce Mondial: "C'est incroyable, mais c'est vrai. Les Bleus retrouveront l'Argentine en finale. Ce sera un peu la force de l’habitude puisqu’il s’agira de la deuxième finale de suite mais aussi de la quatrième en 24 ans (sur les sept dernières éditions depuis 1998). Cette régularité est exceptionnelle."

La une de La Voix du Nord de ce jeudi 15 décembre 2022. ©La Voix du Nord

Pourtant, face aux Marocains, tout ne fut pas simple, Nos voisins du sud le reconnaissent également. Si l'équipe de France a réalisé la partition quasi parfaite en ouvrant la marque dès la 5e minute de jeu, avant de résister aux assauts adverses et de planter le but du K.O. à dix minutes du terme, elle a souffert durant une bonne partie de la rencontre. "Les Bleus en finale avec la hargne et la manière", résume ainsi parfaitement Libération dans ses colonnes, estimant que les deux équipes ont réellement tout donner pour l'emporter : "On en a tremblé de la tête aux pieds pendant quatre-vingts minutes, les premières, avec l’impression diffuse de n’avoir jamais vu, du moins au stade, vingt-deux joueurs aller chercher aussi loin en eux les ressources pour aller chercher le gain d’un match."

"Impressionnant de maîtrise, capable de souffrir sans plier, imperméable à la pression d'un public acquis à la cause de son adversaire, le collectif tricolore a su mettre fin à la folle épopée du Maroc", abonde le journal L'Équipe dans le même sens, titrant sur "l'envolée finale" de Theo Hernandez pour ouvrir la marque en début de match.

La une de L'Équipe de ce jeudi 15 décembre 2022. ©L'Équipe

"Après 90 minutes de baston intense face à des Marocains déjà héroïques, l'équipe de France a su rester soudée et efficace pour valider sa place en finale de Coupe du monde", ajoute encore So Foot, qui estime que les Bleus se sont qualifiés avec leur tripes lors de "cette demi-finale intense et crispante où le Maroc a poussé l'équipe de France dans ses retranchements, malgré l'ouverture du score assez précoce."

La presse internationale attend le duel Mbappé-Messi

Si la presse française évoque davantage la victoire méritée mais difficile face au Maroc et le côté exceptionnel de cette deuxième finale en quatre ans, la presse internationale n'attend déjà plus qu'une chose : le duel attendu entre les deux stars du ballon rond, Lionel Messi et Kylian Mbappé, ce dimanche en finale. Ou le match entre celui que beaucoup considèrent comme le meilleur joueur de tous les temps, qui a marqué toute une génération de fans de foot d'un côté, et celui qui est déjà considéré comme son successeur, de l'autre. À la différence que le cadet a déjà décroché, à 23 ans, un titre mondial, ce qui constitue le rêve ultime de la légende argentine.

Pour la DH/Les Sports +, ce France - Argentine constitue "une finale de rêve" entre deux pays qui vont se disputer leur troisième étoile. Dans la presse flamande, Het Laatste Nieuws annonce un "duel entre les deux meilleurs joueurs du monde", alors que pour le Nieuwsblad, "la France peut déjà sentir son deuxième titre consécutif."

La presse espagnole et italienne évoque déjà en long et en large cette finale entre les deux génies du football mondial : "Mbappé menace le rêve de Messi", évoque Marca en une, "les deux nations se battront pour décrocher ce qui serait leur troisième étoile. Un duel entre deux puissances du football... avec leurs figures de proue respectives : Lionel Messi et Kylian Mbappé, une confrontation entre deux des meilleurs joueurs de la planète."

La une de Marca de ce jeudi 15 décembre 2022. ©Marca

"Super finale", annonce le quotidien Sport, soulignant également que les deux numéros 10 sont actuellement au top de leur forme : "Mbappe a excellé en demi-finale et défiera Messi dimanche prochain dans une confrontation sans précédent pour le titre mondial."

"Mbappé défie Messi", écrit As en une, soulignant que cette finale se résumera à "un duel entre Leo Messi et Kylian Mbappé, les deux stars qui ont le plus brillé au Qatar et qui se disputeront le titre de roi du tournoi."

Mais le journal espagnol donne un léger avantage au Français avant la finale : "Au total, l'Argentin et le Français se sont affrontés trois fois et Messi n'a jamais battu Mbappé, avec un bilan de deux victoires pour Kylian et un nul", précisant que ce sera leur deuxième duel en Coupe du monde après le huitième de finale en 2018 duquel la France était sortie vainqueur après une rencontre somptueuse et indécise.

La Gazzetta dello Sport va encore plus en loin en comparant le France - Argentine de ce dimanche à "un jeu de rois", tandis que le Corriere dello Sport résume parfaitement les enjeux historiques de cette finale : "D'un côté, Kylian peut gagner sa deuxième Coupe du monde d'affilée comme Pelé, et de l'autre, Leo et l'Argentine veulent réitérer l'exploit de Diego (Maradona)".

La une de La Gazzetta dello Sport de ce jeudi 15 décembre 2022. ©La Gazzetta dello Sport

Le Maroc battu mais applaudi

Si les Marocains ont finalement été battus aux portes de la finale, leur prestation a encore été unanimement saluée par la presse française et internationale.

"Le rêve du Maroc s'éteint, pas sa lumineuse épopée", écrit ainsi Le Monde, "Cette défaite n’efface pas le remarquable parcours des hommes de Walid Regragui au Qatar."

"Le Maroc s'est chargé de remettre en question toutes les analyses d'avant-match qui évoquaient un exercice de résistance des Marocains, avec un rideau défensif très bas. Mais rien ne fut plus éloigné de la réalité que cela", estime Marca, "C'est la France qui a dû résister face à l'engagement, la foi et le jeu d'une équipe marocaine qui sort la tête haute. Non seulement le Maroc n'était pas en demi-finale par hasard, mais il s'est battu pour remporter le trophée avec Messi et compagnie."

De son côté, la Gazzetta dello Sport estime que si "deux nobles (NdlR, Messi et Mbappé) s'affronteront en finale, les applaudissement doivent aller au Maroc", ajoutant que "la meilleure histoire de la Coupe du monde a été écrite par l'équipe africaine."

La presse marocaine est également fière du parcours réalisé par son équipe nationale dans ce mondial : "Les Lions de l'Atlas écrivent l'histoire", écrit le journal francophone Le Matin, estimant que la bande de Walid Regragui est sortie avec les honneurs : "La tête haute, les Lions de l'Atlas s'arrêtent au pied de la finale !"