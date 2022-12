L'UEFA jugée "dans son droit" pour avoir menacé les clubs initiateurs de la Super League

Dans ses conclusions, l'avocat général souligne que les règles de la concurrence de l'Union "n'interdisent pas à la FIFA, à l'UEFA, à leurs fédérations membres ou à leurs ligues nationales de proférer des menaces de sanctions à l'encontre des clubs affiliés auxdites fédérations lorsque ces derniers participent à un projet de création d'une nouvelle compétition".

De même, les restrictions liées à la "commercialisation exclusive des droits liés aux compétitions organisées par la FIFA et l'UEFA" et le fait que la création d'une nouvelle compétition paneuropéenne entre clubs soit "subordonnée à un système d'autorisation préalable", selon les statuts des deux instances, ne sont pas contraires aux règles de la concurrence et au droit de l'Union européenne.

Ces conclusions constituent le premier acte dans le litige engagé auprès d'un juge madrilène puis soumis à la Cour de Luxembourg. La décision de la CJUE n'est pas attendue avant début 2023. Les conclusions de l'avocat général sont fréquemment suivies par les juges.