L’œil de Teklak : “Les adaptations ont perturbé le Maroc”

2. Griezmann est l’homme du tournoi. “Antoine Griezmann est, pour moi, le meilleur joueur du tournoi. D’un point de vue tactique, il est intelligent, en plus d’apporter sa technique. On voit sur un plan, à la télévision, qu’il s’adresse à Deschamps, pour demander le remplacement de Giroud, je pense, car l’attaquant français est cuit. Durant ce Mondial, il a joué à plusieurs postes, mais contre le Maroc cela a été plus frappant encore. Il a été numéro 8, demi-défensif et il a quasiment fini défenseur central (NdlR : ses stats renseignent 3 dégagements, 1 tir bloqué et 2 interceptions, notamment). Il est le cerveau de cette équipe, il n’y a pas de discussion possible. Messi, il y a un côté mythique sur cette Coupe du monde. Mais l’homme du Mondial, pour moi, c’est Griezmann.”

3. La France ne changera pas d’un iota pour la finale. “La France devra gérer un joueur, Messi, ou plutôt le priver de ballon, car dès qu’il l’a, c’est fini. Ce sera tout l’enjeu de ce match. Mais la France ne changera pas son approche d’un iota. On a vu contre le Maroc que les Français ont laissé le ballon, et il faut d’ailleurs noter qu’ils se sont créé plus d’occasions que l’Espagne ou le Portugal tout en ayant moins souvent le ballon. Cela résume le jeu des Français. Ils savent être patients et ils n’ont pas besoin de beaucoup de joueurs devant pour faire la différence. Attention toutefois au niveau défensif. On a vu contre le Maroc que sur le côté de Mbappé, parfois, c’était plus ouvert. C’est pour cette raison que Thuram a pris le côté, afin d’avoir un joueur plus discipliné dans le repositionnement.”