Hakimi 6 : Il a assez bien géré les espaces face à Mbappé, mais il ne pouvait pas rentrer dans le jeu avec son équipier parisien. Il a su amener le surnombre, sur le plan offensif.

Dari 4 : Il a remplacé Aguerd en dernière minutes. Il a vécu une première période compliquée, et aurait dû être averti pour une semelle sur Hernandez.

Lloris impérial et (encore) un Griezmann de gala : voici les notes des Bleus face au Maroc

Saïss 5 : Le capitaine n’a tenu que vingt minutes. Touché à la cuisse gauche, et diminué, à l’image de sa mauvaise appréciation sur une passe pour Giroud.

El Yamiq 5 : Sa glissade, au début de la phase qui amène le but, a conditionné la suite de son match. Des interventions pas toujours heureuses, mais un retourné qui aurait pu tout changer s’il n’avait pas fini sur le poteau.

Mazraoui 4 : Le joueur du Bayern Munich était diminué, lui aussi. Il a vécu une première mi-temps laborieuse, pas toujours dans le bon ton au niveau de ses interventions. Il a cédé sa place à Attiyat Allah.

Ziyech 5 : Dans le jeu, il a peu pesé en première période, mais il a toujours été dangereux sur les coup-francs. Plus présent en deuxième mi-temps.

Amrabat 6 : Toujours le même volume, même si son début de rencontre a été moyen. Il a tenu un rôle important pour permettre au bloc marocain de jouer plus haut.

Ounahi 7 : Comme depuis le début du Mondial, il a été l’auteur de sorties de balle propres. Il a été le meilleur Marocain, avec un volume de travail à nouveau conséquent. Une très grande disponibilité.

Boufal 5 : L’une ou l’autre accélération, sur son côté gauche, mais il a été moins provocateur par le dribble. Comme toujours, il a cédé sa place un peu après l’heure de jeu.

En-Nesyri 4 : L’attaquant n’a pas eu de ballon exploitable, il n’en a touché que trois. Trop effacé pour peser sur la défense française malgré sa volonté d’être un point de fixation.

Amallah 6 : Le joueur du Standard avait débuté sur le banc, pour des raisons tactiques, mais il est vite monté au jeu. Il a apporté un peu plus de densité dans le milieu et s’est réellement bien battu. Mais il ne tient pas plus d’une heure et a été remplacé.

Toujours aussi cynique, la France met fin au rêve marocain et rejoint l’Argentine en finale (2-0)

Attiyat Allah 6 : plus offensif sur le côté gauche, il a amené plus de présence offensive.

Hamdallah 4 : Il s’est compliqué la vie sur une transition rapide, à un quart d’heure de la fin.

Aboukhlal 4 : Il n’a pas été décisif.

Regragui 5 : Le sélectionneur marocain a opté pour un schéma à trois défenseurs axiaux, mais l’ouverture du score et la blessure de Saïss l’a contraint à repasser à quatre. Le forfait d’Aguerd ne l’a pas aidé.