Walid Regragui après la défaite du Maroc face à la France à la Coupe du monde 2022 : “Cela n’enlève rien à ce qu’on a fait”

L’engagement et les valeurs collectives de cette équipe resteront comme des valeurs d’exemple. De courage. D’abnégation. Mais aussi de qualité. Car il ne faut pas oublier que cette équipe du Maroc, c’est avant tout d’excellents joueurs de football. Elle l’a prouvé, ce mercredi, malgré un début de match compliqué. “On a eu trop de déchet en première période”, regrettait le toujours lucide Walid Regragui en après-match. “Mais on a aussi eu des situations pour marquer. On ne l’a pas fait. Et le deuxième but français nous a tués.”

"On a perdu Aguerd à l’échauffement, Saiss très tôt dans le match puis Mazraoui à la mi-temps. C’était sans doute un peu trop pour nous."

Ce qui a fait mal au Maroc, c’est aussi cette avalanche de blessés. “Cela ne nous a pas aidés”, avouait le coach des Lions de l’Atlas. “On a perdu Aguerd à l’échauffement, Saiss très tôt dans le match puis Mazraoui à la mi-temps. C’était sans doute un peu trop pour nous.”

Toujours aussi cynique, la France met fin au rêve marocain et rejoint l’Argentine en finale (2-0)

Ce changement tactique, avec une défense à cinq, a également perturbé le Maroc, qui s’est montré bien plus à l’aise une fois qu’il a retrouvé ses bases et son traditionnel 4-1-4-1. Un système de jeu qui était surtout défensif, ces dernières semaines. Mais avec 62% de possession, les Marocains ont prouvé qu’ils étaient eux aussi capables de faire le jeu.

Dans leurs temps forts, ils ont mis les champions du monde en titre en difficulté. “On a donné le maximum et ça n’enlève rien à ce qu’on a fait”, soulignait encore Regragui. Le peuple marocain, qui avait des larmes dans les yeux au coup de sifflet final, a rapidement transformé son émotion en fierté au moment où les joueurs se sont mis à genoux devant leurs supporters pour les remercier du soutien inconditionnel qui leur a été apporté.

Les félicitations de Macron

Les félicitations pleuvaient, même dans le camp français, après le match. On aurait aimé être une souris pour savoir ce que Didier Deschamps a dit à Walid Regragui quelques instants après le coup de sifflet final. Dans les instants qui ont suivi, c’est le président de la République française, grand fan de foot, qui a sorti les mots que tout le monde avait en tête : “Félicitations aux Marocains, qui ont formidablement bien joué. Ils ont fait un parcours extraordinaire et ont prouvé qu’ils étaient une grande équipe.”

Qui devra aller une dernière fois au bout d’elle-même pour arracher une troisième place historique, samedi, face à la Croatie.

Ziyech trop effacé: les notes des Marocains après la défaite contre la France