Vidéos sur WhatsApp à 3h du matin, Clasico au café et rigolade : voici la méthode Walid Regragui

”Sous ses ordres, j’ai été champion du Maroc en 2015 avec le FUS Rabat”, se souvient l’ancien défenseur du Standard Abdelfattah Boukhriss (36 ans). “Il avait réussi à créer une ambiance de choc et un esprit d’équipe incroyable. Il parlait toujours en performance plutôt qu’en résultat. Il avait toujours une attitude positive et un enthousiasme débordant. Pour être honnête, ce fut l’un des meilleurs moments de ma carrière.”

“Je n'ai jamais vu quelqu'un comme lui.”

Un autre ancien joueur du Standard acquiesce : Reda Jaadi (27 ans). “C’est Walid Regragui qui m’a ramené au Maroc, en 2019, alors que j’évoluais au Dinamo Bucarest”, explique l’ancien de Malines et de l’Antwerp. “Au départ, je ne voulais pas aller jouer au Maroc, mais il m’a convaincu. Il m’a également convaincu de le suivre quand il a signé au Wydad Casablanca. Et ensemble, on a tout gagné.” Le championnat, la coupe et même la Ligue des champions africaine.

Grâce à des ingrédients que le médian détaille. “J’ai travaillé avec beaucoup de bons coachs, comme Bölöni ou Rednic dans le passé, mais je n’avais jamais vu quelqu’un comme Regragui. Il est aussi déterminé que passionné. Il vit les choses à fond, tout en étant très à l’écoute. Humainement et dans le management, c’est la grande classe. Il donne confiance à ses joueurs et parvient à en retirer le meilleur.”

Tout en se positionnant comme “le grand frère” de ses joueurs, à l’image des anecdotes qui suivent. “Il m’envoyait parfois des messages à deux ou trois heures du matin sur comment mieux se positionner tactiquement ou comment tirer un coup franc”, se marre Jaadi. “Parfois, il m’appelait et on allait simplement voir un match ensemble, au café. Je me souviens d’un Clasico entre le Barça et le Real qu’on a vu ensemble. Et il décortiquait tout.”

Il arrive même à faire défendre Ziyech

Un management humain et pointilleux qui fait le succès de Regragui depuis qu’il a pris la succession du contesté Vahid Halilodzic à la tête des Lions de l’Atlas. “Il a su parler aux joueurs binationaux, avec qui il a été clair, et fait la part des choses entre travail et rigolade”, explique Boukhriss. “Le Maroc n’a jamais eu un sélectionneur qui connaissait aussi bien la mentalité marocaine.”

Et qui est capable de transcender à ce point des stars. “Regardez comme Ziyech défend sous les ordres de Regragui : on ne l’a jamais vu bosser comme ça”, fait remarquer Jaadi. “Même En-Nesyri revient parfois défendre comme numéro 6 ou comme arrière droit. C’est du jamais vu en sélection.” Et ça explique, en partie, les résultats historiques du Maroc.