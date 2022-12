La chute est survenue samedi, précise l’organisation. Le travailleur migrant a reçu les premiers soins sur place, avant d’être transporté à l’hôpital où il est décédé mardi.

Dans sa déclaration, l’organisation assure qu’elle "fait une priorité de l’enquête sur les circonstances qui ont mené à la chute". "Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille, ses amis et ses collègues… Nous veillerons également à ce que sa famille reçoive toutes les sommes dues et encore impayées".