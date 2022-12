On a parlé football de rue dans "L’EntreFoot": revivez notre talkshow en vidéo

Des spécialistes, disons même des experts, se sont joints à nous pour évoquer différents aspects de du football de rue, les spécificités de la pratique, les avantages et même les comparaisons avec les pratiques actuelles et plus classiques.

Un plaisir d’avoir bénéficié de la connaissance du sujet de nos intervenants ;

José Huynen : ancien entraîneur et directeur technique et créateur et gestionnaire du site footballderue.be

Frank Mandiau : ancien directeur technique à l’Olympic Charleroi et formateur au sein de l’Acff

Rodrigue Mbenti : joueur au RAEC Mons

Nos intervenants du jour auront rendu ce débat intéressant, permettant à chacun de donner son avis sur la thématique du jour, le football de rue.

Encore un moment agréable d’échange et de partage où on a pu parler football comme on l’aime finalement, de manière simple et franche !

A la semaine prochaine pour le prochain épisode de L’EntreFoot, avec un(e) nouvel(le) invité(e) et de nouvelles thématiques dédiées au football amateur.